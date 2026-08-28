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Mohan Bhagwat: मोहन भागवत के अमेरिका दौरे पर कब और कहां पर होगा आयोजन, नोट करें डेट, डाइम और वैन्यु

RSS chief Mohan Bhagwat program New York: कार्यक्रम की वेबसाइट के अनुसार, आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा. इसमें परफ़ॉर्मेंस, संगीत और कलात्मक प्रस्तुतियां शामिल होंगी.

By: JP Yadav | Published: August 28, 2026 12:16:09 PM IST

Mohan Bhagwat: मोहन भागवत के अमेरिका दौरे पर कब और कहां पर होगा आयोजन, नोट करें डेट, डाइम और वैन्यु
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RSS chief Mohan Bhagwat program New York: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के मुखिया मोहन भागवत न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में भाषण देने वाले हैं. यह कार्यक्रम तब सुर्खियों में आया जब NYC के मेयर ज़ोरान मम्दानी ने RSS पर टिप्पणी की. यह कार्यक्रम RSS के शताब्दी वर्ष के दौरान आयोजित किया जा रहा है. मोहन भागवत मंगलवार को न्यूयॉर्क पहुंचे. वो अमेरिका, कनाडा और UK के तीन देशों के दौरे पर हैं.

RSS प्रमुख के कार्यक्रम की तारीख और समय

RSS प्रमुख भागवत 29 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे (ET) के बीच न्यूयॉर्क शहर के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन्स (Universal Oneness Celebrations) नाम के कार्यक्रम में भाषण देंगे. इस कार्यक्रम का आयोजन ‘अमेरिकन हिंदूज़ फ़ॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग’ (AHEAD) फ़ोरम कर रहा है. इसमें कहा गया है कि परफ़ॉर्मेंस और रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से, उपस्थित लोग अनुभव करेंगे न कि केवल सुनेंगे कि पूरी सृष्टि को एक मानने का क्या अर्थ है. 

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RSS इवेंट को लेकर विवाद

इवेंट से पहले न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि भारत में एक ऐसे आंदोलन का बढ़ना बेहद चिंताजनक है जो उनके अनुसार दूसरों को बाहर रखने वाली सोच (exclusionary vision) पर आधारित है.
मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ममदानी ने रैली का विरोध तो जताया, लेकिन यह भी कहा कि शहर की सरकार के पास शायद किसी प्राइवेट इवेंट को रद्द करने का अधिकार नहीं है.

 ज़ोहरान मदानी ने कहा कि यहां हमारे शहर के इतिहास के पहले भारतीय-अमेरिकी मेयर के तौर पर भी खड़ा हूं. मेरी मां का परिवार अभी भी भारत में है. मेरे परिवार ने मुझे भारत की जो सोच सिखाई और जिसे मैंने करीब से जाना, वह एक ऐसे समाज की थी जिसमें सभी को साथ लेकर चलने की भावना हो, एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की हो, जो भारत के हर एक व्यक्ति के अपनेपन में विश्वास रखता हो.

‘सतर्क रहें, टकराव से बचें’

हिंदू-अमेरिकियों के एक अमेरिकी एडवोकेसी ग्रुप ने मोहन भागवत के न्यूयॉर्क इवेंट में शामिल होने वालों के लिए एक कम्युनिटी अलर्ट जारी किया है. इसमें उनसे शनिवार को प्रोग्राम का विरोध करने वाले एक्टिविस्ट्स के साथ टकराव से बचने की अपील की गई है. अमेरिका स्थित नॉन-प्रॉफिट संस्था, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) ने चेतावनी दी है कि शनिवार (29 अगस्त, 2026) को मैडिसन स्क्वायर गार्डन के इन्फोसिस थिएटर में होने वाले ‘यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन’ (जिसमें भागवत शामिल होंगे) में बाधा डालने और उसे रद्द कराने की कोशिशें हो सकती हैं. ‘हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स’ और इसी तरह की सोच रखने वाले दूसरे संगठनों ने शनिवार को मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है, ठीक उसी समय जब RSS प्रमुख का इवेंट हो रहा होगा. 

‘हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स’ की डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्राव्या ताडेपल्ली ने कहा कि मोहन भागवत हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं. वह एक चरमपंथी हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं जिसने हिंसा, भेदभाव और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच डर को बढ़ावा दिया है.  HAF ने न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान मम्दानी से यह भी अपील की है कि वे मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों समेत सभी न्यूयॉर्क वासियों की सुरक्षा करने और सभी की सुरक्षा व नागरिक अधिकारों की गारंटी देने के अपने कर्तव्य का पालन करें. HAF ने कहा कि अगर आप इसमें शामिल हो रहे हैं, तो शालीनता बनाए रखें और इकट्ठा होने, विरोध करने और अपने विचार व्यक्त करने के सभी लोगों के अधिकार का सम्मान करें.

कार्यक्रम की जानकारी

तारीख: 29 अगस्त, 2026 
समय: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक (ईस्टर्न टाइम)
स्थान: मैडिसन स्क्वायर गार्डन (इन्फोसिस थिएटर), न्यूयॉर्क शहर, USA 
आयोजक: अमेरिकन हिंदूज़ फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग (AHEAD)

Tags: home-hero-pos-1Mohan Bhagwat
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