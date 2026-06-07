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दुनिया के तेल बाजार का ‘किंग’ बनेगा भारत? रूसी कंपनी के सीईओ के बयान ने ग्लोबल मार्केट में मचाई हलचल!

क्या भारत बनने जा रहा है दुनिया का नया 'एनर्जी किंग'? रूसी तेल दिग्गज की इस बड़ी भविष्यवाणी ने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है. जानिए क्या है पूरा माजरा...

By: Shivani Singh | Published: June 7, 2026 6:51:51 PM IST

क्या भारत बनने जा रहा है दुनिया का नया 'एनर्जी किंग'? रूसी तेल दिग्गज की इस बड़ी भविष्यवाणी ने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है.
क्या भारत बनने जा रहा है दुनिया का नया 'एनर्जी किंग'? रूसी तेल दिग्गज की इस बड़ी भविष्यवाणी ने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है.


वैश्विक मंच पर एक बड़ा बदलाव आकार ले रहा है, जहां ऊर्जा की बदलती जरूरतों के बीच पूरी दुनिया की नजरें अब भारत पर टिक गई हैं. हाल ही में रूसी तेल कंपनी ‘रोसनेफ्ट’ के प्रमुख की एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी ने इस चर्चा को और गर्म कर दिया है. आखिर क्या है यह दावा जो आने वाले वक्त में भारत की किस्मत और ग्लोबल मार्केट की दिशा बदल सकता है? आइए जानते हैं.

रूसी तेल कंपनी ‘रोसनेफ्ट’ (Rosneft) के CEO इगोर सेचिन ने भारत को लेकर एक अहम भविष्यवाणी की है. उन्होंने कहा है कि अगले दशक में दुनिया भर में तेल की मांग में होने वाली बढ़ोतरी में अकेले भारत की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत होगी. दूसरे शब्दों में कहें तो, भारत धीरे-धीरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट (वैश्विक ऊर्जा बाजार) की मुख्य ताकत बन सकता है.

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भारत तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता क्यों बनेगा?

इगोर सेचिन के अनुसार, भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती आबादी, शहरीकरण और गाड़ियों के बढ़ते इस्तेमाल इसके मुख्य कारण हैं. उन्होंने बताया कि 2035 तक भारत में तेल की खपत लगभग 44% बढ़ सकती है और यह आंकड़ा 8 मिलियन बैरल प्रति दिन तक पहुँच सकता है. उन्होंने देखा कि जहाँ विकासशील देशों में ऊर्जा की मांग सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, वहीं भारत इस ट्रेंड में सबसे आगे है. नतीजतन, आने वाले सालों में ग्लोबल ऑयल मार्केट में भारत की भूमिका और भी अहम हो जाएगी.

ग्लोबल एनर्जी मार्केट में बड़ा बदलाव

रोसनेफ्ट के CEO ने यह भी संकेत दिया कि ग्लोबल एनर्जी का परिदृश्य बदल रहा है. जहाँ विकसित देशों में तेल की मांग स्थिर रह सकती है या धीमी गति से बढ़ सकती है, वहीं भारत जैसे विकासशील देशों में इसमें भारी उछाल आने की उम्मीद है. नतीजतन, ग्लोबल ऑयल की मांग में होने वाली बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा भारत की वजह से होगा. उन्होंने आगे कहा कि भारत न केवल तेल का उपभोक्ता बन रहा है, बल्कि ग्लोबल एनर्जी स्ट्रैटेजी का एक मुख्य केंद्र भी बन रहा है.

रूस-भारत एनर्जी पार्टनरशिप का बढ़ता असर

सेचिन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि रूस से भारत को होने वाली तेल की सप्लाई ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मज़बूत किया है. 2022 से, भारत और चीन को सस्ते रूसी तेल से अरबों डॉलर का फ़ायदा हुआ है. यह बात साबित करती है कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट अब सिर्फ़ सप्लाई और डिमांड का मामला नहीं रह गया है; अब इसमें जियोपॉलिटिक्स (भू-राजनीति) की भूमिका भी बहुत अहम हो गई है.

आगे क्या चुनौतियाँ हैं?

हालाँकि यह बढ़ोतरी भारत के लिए एक मौका है, लेकिन इसके साथ चुनौतियाँ भी आती हैं. तेल की बढ़ती मांग का मतलब है कि आयात पर देश की निर्भरता और बढ़ सकती है. अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के साथ-साथ महंगाई पर भी पड़ेगा. जानकारों के अनुसार, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मज़बूत करने के लिए भारत को रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) और वैकल्पिक ईंधन पर तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है.

Tags: indiarussia
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