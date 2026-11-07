कौन है जो डोनाल्ड ट्रंप की करना चाहता है हत्या? हथियारों के साथ पहुंच गया वाइट हाउस!

अमेरिकी मिडटर्म चुनाव 2026 में बुरी तरह हारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनकी ही पार्टी डेमोक्रेट्स में आवाजें उठ रही हैं. बताया जा रहा है कि मिडटर्म चुनाव में पार्टी की हार के लिए डेमोक्रेट्स के कई नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है. इस बीच व्हाइट हाउस के पास हथियारों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है. उसने शुरुआती पूछताछ में कहा कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं जो उसे डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए कह रही थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेनेजुएला के एक व्यक्ति को व्हाइट हाउस के पास गिरफ्तार किया गया. जांच अधिकारियों के अनुसार, उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी थी और उसकी गाड़ी से तीन बंदूकें बरामद की गईं. सीक्रेट सर्विस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। DHS के बयान के अनुसार, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है.

वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास वेनेजुएला की गाड़ी से तीन बंदूकें और गोला-बारूद मिलने के बाद उस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है. यह गिरफ्तारी गुरुवार शाम (5 नवंबर, 2026) को हुई. अधिकारियों ने ‘कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू’ पर खड़ी एक कार में इस व्यक्ति को संदिग्ध हरकतें करते हुए देखा था. उसकी पहचान रॉनी यॉर्ड्रिक्स गुआनिपा चिरिनोस के रूप में हुई है.

डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के अनुसार, उसने अधिकारियों को बताया कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जो उसे वाशिंगटन जाकर डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए कह रही थीं. अधिकारियों को पता चला कि इस गाड़ी के बारे में चोरी की रिपोर्ट की गई थी. चिरिनोस ने यह भी स्वीकार किया कि गाड़ी के अंदर हथियार हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने कार की तलाशी ली. उन्हें तीन बंदूकें मिलीं, जिनमें एक AR-15 स्टाइल राइफल, एक मैक 10 (Mac 10) और एक ग्लॉक 43X (Glock 43X) शामिल हैं. साथ ही दर्जनों राउंड गोला-बारूद भी बरामद हुआ.

रॉनी यॉर्ड्रिक्स गुआनिपा चिरिनोस के खिलाफ आरोप

रॉनी यॉर्ड्रिक्स गुआनिपा चिरिनोस पर कई आरोप लगे हैं, जिनमें घर या व्यावसायिक स्थान के बाहर राइफल ले जाना, हथियारों का अवैध परिवहन, बिना पंजीकरण वाले हथियार और गोला-बारूद रखना, बिना लाइसेंस के पिस्तौल रखना और कुछ खतरनाक हथियार अपने पास रखना शामिल है.

उन पर बिना अनुमति के मोटर वाहन का इस्तेमाल करने, चोरी करने और चोरी का सामान रखने के आरोप भी लगाए गए हैं

DHS ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद US इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) ने US मार्शल्स सर्विस के पास उनके खिलाफ एक ‘डिटेनर’ (हिरासत में रखने का आदेश) दर्ज कराया है, जहां उन्हें अभी रखा गया है. होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुल्लिन ने व्हाइट हाउस के पास एक संभावित खतरे को टालने का श्रेय सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों को दिया. मुल्लिन ने कहा, “हमारे बहादुर सीक्रेट सर्विस अधिकारियों की बदौलत, इस अवैध प्रवासी को – जिसकी गाड़ी में तीन हथियार थे – व्हाइट हाउस के पास ही गिरफ्तार कर लिया गया, इससे पहले कि वह किसी को नुकसान पहुंचा पाता.

रॉनी यॉर्ड्रिक्स गुआनिपा चिरिनोस कौन है

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देने के अलावा, वह वेनेजुएला का एक अवैध प्रवासी है. अधिकारियों का कहना है कि विदेश होने के चलते उसे हमारे देश में होने का कोई हक नहीं था. यह सीक्रेट सर्विस के उन पुरुषों और महिलाओं द्वारा हर दिन किए जा रहे बेहतरीन काम का एक उदाहरण है, जो हमारे देश के नेताओं की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं. डायरेक्टर शॉन कुरन और US सीक्रेट सर्विस के सभी देशभक्तों के साथ काम करना सम्मान की बात है. DHS के बयान के अनुसार, क्रिनोस मार्च 2024 में टेक्सास के रास्ते अमेरिका में दाखिल हुआ था. उसे US बॉर्डर पेट्रोल ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में बाइडेन प्रशासन के तहत उसे देश में रहने की अनुमति मिल गई.

क्या है सीक्रेट सर्विस

सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर शॉन कुरन ने कहा कि अधिकारियों ने स्थिति को संभालने के लिए अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया. यह इस बात का ताज़ा उदाहरण है कि कैसे सीक्रेट सर्विस के कर्मी अपनी व्यापक ट्रेनिंग और अनुभव का इस्तेमाल करके एक तनावपूर्ण स्थिति को शांत करते हैं. एक ऐसी स्थिति जिससे हमारे द्वारा सुरक्षित किए जा रहे लोगों और अन्य अमेरिकियों को तुरंत खतरा हो सकता था. उन्होंने आगे कहा कि एजेंसी उन लोगों की पहचान करना और उनकी जांच करना जारी रखेगी, जो उनकी सुरक्षा में मौजूद लोगों को धमकी देते हैं.