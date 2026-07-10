Home > टेक - ऑटो > अब रोबोट्स भी बसाने लगे घर! इस देश में हुआ दुनिया का पहला AI विवाह, रॉबर्ट और मटिल्डा बने जीवनसाथी

अब रोबोट्स भी बसाने लगे घर! इस देश में हुआ दुनिया का पहला AI विवाह, रॉबर्ट और मटिल्डा बने जीवनसाथी

आपने एक से एक अनोखी शादी देखी होंगी. कभी किसी इंसान की, तो कभी किसी जानवर की लेकिन क्या आपने कभी किसी रोबोट की शादी देखी है. रूस में एआई रोबोट्स ने शादी की है. दोनों ने अंगूठी की जगह ब्रेसलेट चेंज किया और साथ रहने की कसम खाई.

By: Deepika Pandey | Published: July 10, 2026 6:13:14 PM IST

रोबोट्स की शादी
रोबोट्स की शादी


AI Robots Wedding: आपने इंसानों और जानवरों की शादियां तो बहुत देखी होंगी लेकिन क्या आपने कभी रोबोट की शादी देखी है. जी हां आपने सही सुना, अब रोबोट्स केवल ऊंचाईयों को नहीं छू रहे हैं बल्कि शादी भी कर रहे हैं. हाल ही में रूस में आयोजित एक समारोह में दो ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने शादी की और एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने की कसम खाईं. रोबोट रॉबर्ट और मटिल्डा को आधिकारिक रूप से जीवनसाथी घोषित किया गया है. 

रूसी समाचार एजेंसी RIA Novosti के अनुसार, देश के इतिहास में पहली बार किसी रोबोट ने शादी की है. ये शादी समारोह मॉस्को की पुश्किन लाइब्रेरी में आयोजित किया गया था. इसके पीछे उद्देश्य कानूनी शादी नहीं बल्कि एआई तकनीक का प्रदर्शन था. 

You Might Be Interested In

दोनों रोबोट्स ने की शादी

दोनों रोबोट्स ने एक दूसरे से प्रतिकात्मक शादी की और साथ रहने की शपथ ली. दोनों ने अंगूठी की जगह ब्रेसलेट बदला. इसके बाद मटिल्डा ने डांस भी किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. रॉबर्ट और मटिल्डा को इससे पहले भी साथ में देखा गया है. ह्यूमनॉइड सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में दोनों को सार्वजनिक रूप से पेश किया गया था. इसके बाद ये शादी के दौरान दोनों का बड़े स्तर पर दोबारा प्रदर्शन किया गया है.

कौन हैं रोबोट?

बता दें कि रॉबर्ट को मेल रोबो के रूप में पेश किया गया है. उसे एक ऑफिस कर्मचारी और ब्लॉगिंग के लिए डिजाइन किया गया है. वहीं मटिल्डा को बैलेरिना के रूप में डिजाइन किया गया है. दोनों ह्यूमन रोबोट्स AI की मदद से बातचीत करते हैं और अपने निर्धारित काम करते हैं. 

बना इतिहास

बता दें कि रूस के मॉस्को की पुश्किन लाइब्रेरी में आयोजित रोबोट्स की शादी होने के बाद अनोखा इतिहास बना है. पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी दो रोबोट्स की शादी हुई हो. शादी के बाद मटिल्डा ने डांस कर शादी की खुशी भी मनाई. वहीं ये शादी अब पूरी दुनिया में चर्चा बनी हुई है.

Tags: Robots Wedding
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डाइट में शामिल करें ये फ्रूट, प्रोटीन की कमी करेंगे...

July 10, 2026

आलोक नाथ के 6 आइकॉनिक बाबूजी के किरदार

July 10, 2026

‘धमाल 4’ के स्टारकास्ट की फीस

July 10, 2026

रोटी बनाने से पहले क्यों अलग रखते हैं गुंथा हुआ...

July 10, 2026

सावन के पवित्र महीने में भूलकर भी न खाएं ये...

July 10, 2026

रणवीर सिंह की 5 दमदार फिल्में

July 10, 2026
अब रोबोट्स भी बसाने लगे घर! इस देश में हुआ दुनिया का पहला AI विवाह, रॉबर्ट और मटिल्डा बने जीवनसाथी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अब रोबोट्स भी बसाने लगे घर! इस देश में हुआ दुनिया का पहला AI विवाह, रॉबर्ट और मटिल्डा बने जीवनसाथी
अब रोबोट्स भी बसाने लगे घर! इस देश में हुआ दुनिया का पहला AI विवाह, रॉबर्ट और मटिल्डा बने जीवनसाथी
अब रोबोट्स भी बसाने लगे घर! इस देश में हुआ दुनिया का पहला AI विवाह, रॉबर्ट और मटिल्डा बने जीवनसाथी
अब रोबोट्स भी बसाने लगे घर! इस देश में हुआ दुनिया का पहला AI विवाह, रॉबर्ट और मटिल्डा बने जीवनसाथी