अब रोबोट्स भी बसाने लगे घर! इस देश में हुआ दुनिया का पहला AI विवाह, रॉबर्ट और मटिल्डा बने जीवनसाथी

AI Robots Wedding: आपने इंसानों और जानवरों की शादियां तो बहुत देखी होंगी लेकिन क्या आपने कभी रोबोट की शादी देखी है. जी हां आपने सही सुना, अब रोबोट्स केवल ऊंचाईयों को नहीं छू रहे हैं बल्कि शादी भी कर रहे हैं. हाल ही में रूस में आयोजित एक समारोह में दो ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने शादी की और एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने की कसम खाईं. रोबोट रॉबर्ट और मटिल्डा को आधिकारिक रूप से जीवनसाथी घोषित किया गया है.

रूसी समाचार एजेंसी RIA Novosti के अनुसार, देश के इतिहास में पहली बार किसी रोबोट ने शादी की है. ये शादी समारोह मॉस्को की पुश्किन लाइब्रेरी में आयोजित किया गया था. इसके पीछे उद्देश्य कानूनी शादी नहीं बल्कि एआई तकनीक का प्रदर्शन था.

दोनों रोबोट्स ने की शादी

दोनों रोबोट्स ने एक दूसरे से प्रतिकात्मक शादी की और साथ रहने की शपथ ली. दोनों ने अंगूठी की जगह ब्रेसलेट बदला. इसके बाद मटिल्डा ने डांस भी किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. रॉबर्ट और मटिल्डा को इससे पहले भी साथ में देखा गया है. ह्यूमनॉइड सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में दोनों को सार्वजनिक रूप से पेश किया गया था. इसके बाद ये शादी के दौरान दोनों का बड़े स्तर पर दोबारा प्रदर्शन किया गया है.

Russia celebrated its first symbolic robot wedding at Moscow’s Pushkin Library, where humanoid robots Robert and Matilda exchanged vows in a staged marriage ceremony. The event showcased advanced humanoid robotics, coordinated movement, and human-like interaction while blending… pic.twitter.com/EGD9cNe0xN — Interesting Engineering (@IntEngineering) July 10, 2026

कौन हैं रोबोट?

बता दें कि रॉबर्ट को मेल रोबो के रूप में पेश किया गया है. उसे एक ऑफिस कर्मचारी और ब्लॉगिंग के लिए डिजाइन किया गया है. वहीं मटिल्डा को बैलेरिना के रूप में डिजाइन किया गया है. दोनों ह्यूमन रोबोट्स AI की मदद से बातचीत करते हैं और अपने निर्धारित काम करते हैं.

बना इतिहास

बता दें कि रूस के मॉस्को की पुश्किन लाइब्रेरी में आयोजित रोबोट्स की शादी होने के बाद अनोखा इतिहास बना है. पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी दो रोबोट्स की शादी हुई हो. शादी के बाद मटिल्डा ने डांस कर शादी की खुशी भी मनाई. वहीं ये शादी अब पूरी दुनिया में चर्चा बनी हुई है.