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Robert Kiyosaki: 1.2 बिलियन के कर्ज में है रिच डैड पुअर डैड के लेखक; एक्स-वाइफ ने बताया आंकड़े के पीछे की पूरी कहानी

Rich Dad Poor Dad Author: पॉपुलर सेल्फ-हेल्प और पर्सनल फाइनेंस बुक 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी पर $1.2 बिलियन का भारी कर्ज़ है. 79 साल के सेल्फ-हेल्प गुरु, जिन्होंने फाइनेंशियल सफलता के राज़ बताकर खूब पैसा कमाया, ने कहा कि उनका रियल-एस्टेट एम्पायर लगभग $1.2 बिलियन के कर्ज़ पर बना है.

By: Shristi S | Published: September 3, 2026 12:00:37 AM IST

1.2 बिलियन के कर्ज में है रिच डैड पुअर डैड के लेखक
1.2 बिलियन के कर्ज में है रिच डैड पुअर डैड के लेखक


Robert Kiyosaki Billion Dollar Debt: पॉपुलर सेल्फ-हेल्प और पर्सनल फाइनेंस बुक ‘रिच डैड पुअर डैड’ के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी पर $1.2 बिलियन का भारी कर्ज़ है. 79 साल के सेल्फ-हेल्प गुरु, जिन्होंने फाइनेंशियल सफलता के राज़ बताकर खूब पैसा कमाया, खासकर अपनी 1997 की किताब से, जिसकी अब तक 44 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बिक चुकी हैं, ने कहा कि उनका रियल-एस्टेट एम्पायर लगभग $1.2 बिलियन के कर्ज़ पर बना है.

कई पॉडकास्ट और इंटरव्यू में, कियोसाकी ने इस आंकड़े को इस बात का सबूत बताया है कि इनकम देने वाले एसेट्स खरीदने के लिए उधार लेना ही अमीर लोगों का काम करने का तरीका है.

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लोन से मिली रकम को टैक्स-फ्री इनकम मानते हैं कियोसाकी

न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, कियोसाकी ने गर्मियों में ‘गेट रिच एजुकेशन’ पॉडकास्ट पर कहा, तो, मुझ पर दो बिलियन का कर्ज़ है. कियोसाकी के तरीके में प्रॉपर्टीज़ के प्राइस बढ़ने पर उनके बदले उधार लेना शामिल था. इसके बाद, वह लोन से मिली रकम को टैक्स-फ्री इनकम मानते हैं, न कि अंडरलाइंग एसेट बेचते हैं. वह एक डील के खराब होने पर दूसरी डील के असर से बचाने के लिए अलग-अलग LLC में पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं.

हालांकि, कियोसाकी ने सुनने वालों को रिस्क समझे बिना उनके तरीके को कॉपी करने से सावधान किया. जो मैं करता हूं, वह नहीं करना चाहिए, है ना? लेकिन मैंने 1974 से इसकी पढ़ाई की है. अगर आप डेट का इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप कुछ एजुकेशन लें.

नंबर्स पर कियोसाकी की एक्स-वाइफ ने क्या कहा?

रॉबर्ट कियोसाकी की एक्स-वाइफ और बिज़नेस पार्टनर, किम कियोसाकी ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि यह नंबर पब्लिक में कैसे बताया जाता है. वैनिटी फेयर के साथ बातचीत में, किम ने कहा कि यह डेट पार्टनर्स के साथ मिलकर रखे गए लगभग 1,500 अपार्टमेंट यूनिट्स से जुड़ा है, और यह कियोसाकी की पर्सनल लायबिलिटी पर असर नहीं डालता है.

उन्होंने आगे कहा कि उनके एक्स-हस्बैंड ने जानबूझकर खुद पर ध्यान खींचने के लिए बिलियन-डॉलर के आंकड़े का इस्तेमाल किया, इससे पहले कि वह यह बताएं कि डेट में इन्वेस्टमेंट एक बेहतरीन फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्यों हो सकती है. VF के अनुसार, अगर कियोसाकी की खुद बताई गई $3 मिलियन की सालाना इनकम सही है, तो कर्ज़ में उनका असली हिस्सा $30 मिलियन से $60 मिलियन के बीच हो सकता है.

Tags: Robert KiyosakiRobert Kiyosaki advice
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