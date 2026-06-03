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अमेरिका में परमाणु स्पेस पर रिसर्च करने वाले 5 वैज्ञानिक गायब, 5 की रहस्यमय हालत में मौत; आखिर क्या कर रही सरकार

America News: अमेरिका से जुड़ी एजेंसियों के जानकारों का कहना है कि इस तरह वैज्ञानिकों का गायब होना चिंता की बात है.

By: JP Yadav | Published: June 3, 2026 2:57:09 PM IST

अमेरिका में न्यूक्लियर और स्पेस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों की मौत और गुमशुदगी ने टेंशन बढ़ा दी है.
अमेरिका में न्यूक्लियर और स्पेस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों की मौत और गुमशुदगी ने टेंशन बढ़ा दी है.


America News: अमेरिका से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. देश में पिछले एक साल के दौरान वैज्ञानिक या तो लापता हो रहे हैं या फिर मृत मिल रहे हैं. पिछले दिनों लापता हुई पहली वैज्ञानिक एक साल बाद मृत पाई गई, उसकी मौत के अजीब हालात सामने आए हैं. इसके बाद फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (FBI) के पूर्व प्रमुख ने एक चौंकाने वाली साज़िश का खुलासा किया है जो शायद चल रही है. उन्हें डर है कि इसके पीछे दूसरे देश का भी हाथ हो सकता है.  अमेरिका में न्यूक्लियर और स्पेस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों की मौत और गुमशुदगी ने टेंशन बढ़ा दी है. वर्ष 2023 से अब तक ऐसे 10 मामले सामने आए हैं, जिनमें वैज्ञानिक या अधिकारी या तो लापता हो गए या संदिग्ध हालात में उनकी जान गई. 

दरअसल, पिछले दिनों एक लापता परमाणु लैब कर्मचारी का शव मिल था. उसके रहस्यमय तरीके से घर से बाहर निकलने और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाने के 11 महीने बाद उसका शव बरामद हुआ है. न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस ने जानकारी दी की कि उन्होंने 54 वर्षीय मेलिसा कैसियस के अवशेषों की पक्की पहचान कर ली गई है. इसे आखिरी बार 26 जून 2025 को जीवित देखा गया था. वैज्ञानिका का शव कार्सन नेशनल फॉरेस्ट के मैकगैफ़ी रिज इलाके में मिला जो उस आखिरी जगह से लगभग छह मील दूर है, जहां कैसियस को लापता घोषित किए जाने से पहले चलते हुए देखा गया था.

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लेबोरेटरी में थीं प्रशासनिक सहायक

पुलिस ने बताया कि जंगल में एक हाइकर को यह शव मिला और शव के पास ही एक हैंडगन भी मिली. कैसियस की मौत का कारण और उसकी मौत कब हुई? यह अभी तक न्यू मैक्सिको में मेडिकल इन्वेस्टिगेटर के कार्यालय द्वारा तय नहीं किया गया है. कैसियस लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी (LANL) में एक प्रशासनिक सहायक थी.

यह एक ऐसी सुविधा है जिसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान प्रसिद्ध मैनहैटन प्रोजेक्ट द्वारा की गई थी, तब से इसका संबंध परमाणु हथियारों के अनुसंधान से रहा है. उसके लापता होने का संबंध मौतों और लापता व्यक्तियों के मामलों की एक श्रृंखला से जोड़ा गया है, जिनमें ऐसे अमेरिकी वैज्ञानिक और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं जो अत्यधिक गोपनीय सुविधाओं में काम करते थे और कथित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील विषयों की जानकारी रखते थे.

क्या मिटाए फोन से रिकॉर्ड

कैसियस के मामले से जुड़े हालात और भी अधिक परेशान करने वाले थे, क्योंकि पत्नी और मां ने पिछले जून में रैंचोस डी टाओस स्थित अपने घर से बाहर निकलने से पहले अपने फ़ोन से सारे रिकॉर्ड मिटा दिए थे. इसके साथ ही अपने फोन तथा अपनी पहचान-पत्र वहीं छोड़ दी थी.

जांच में कई पहलू बाकी

जांच में अभी तक यह भी साफ नहीं है कि Casias का शव जंगल में कितने समय तक पड़ा रहा. जांचकर्ता अभी भी उस जगह की जांच कर रहे हैं जहां शव मिला था और वे बंदूक के मूल का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब मिलने में कई दिन लग सकते हैं. वहीं, अभी यह साफ़ नहीं है कि Casias के पास कोई हैंडगन थी या नहीं. 

अंतिम दिन वह काम पर नहीं गई थीं

जानकारों का कहना है कि Casias का लापता होना एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा हो सकता है, जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी पहुंच सरकार की टॉप-सीक्रेट रिसर्च तक होती है. मिली जानकारी के मुताबिक, कैसियस को आखिरी बार न्यू Mexico में अकेले चलते हुए देखा गया था. वहीं उन्होंने अपने पति को लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में काम पर छोड़ा था, लेकिन खुद काम पर नहीं गई थी. 

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