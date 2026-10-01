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Rihanna Home Firing Incident: कौन है वह महिला, जो करना चाहती थी हॉलीवुड की मशहूर सिंगर रिहाना की हत्या?

Rihanna Home Firing Incident: हॉलीवुड सिंगर रिहाना के घर हुई फायरिंग मामले में आरोपी महिला पर हत्या की कोशिश करने का आरोप तय हुआ है.

By: JP Yadav | Published: October 1, 2026 10:55:56 AM IST

Rihanna Home Firing Incident: कौन है वह महिला, जो करना चाहती थी हॉलीवुड की मशहूर सिंगर रिहाना की हत्या?
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Rihanna Home Firing Incident: हॉलीवुड की मशहूर सिंगर रिहाना के बेवर्ली हिल्स वाले घर पर गोली चलाने की आरोपी महिला पर हत्या की कोशिश का आरोप लगा है. ऐसे में अगर उसे दोषी पाया गया तो उम्रकैद की सजा हो सकती है. इस साल की शुरुआत में रिहाना के बेवर्ली हिल्स वाले घर पर गोली चलाने की आरोपी फ्लोरिडा की महिला पर कई आरोप लगाए गए हैं. घटना के समय सिंगर और उनका परिवार घर के अंदर ही था.

36 वर्षीय इवाना लिसेट ऑर्टिज़ पर हत्या की कोशिश, खतरनाक हथियार से हमला करने के 10 मामलों और लोगों के रहने वाली जगह या कैंपर पर गोली चलाने के 3 मामलों में आरोप लगाए गए हैं. लॉस एंजिल्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने 18 जून को जारी किए गए आरोप पत्र (indictment) को सार्वजनिक करने के बाद यह जानकारी दी.

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29 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी नाथन जे होचमैन ने एक बयान में कहा कि हर व्यक्ति को अपने घर के अंदर और आसपास सुरक्षित महसूस करने का हक है. लोगों के रहने वाले घर पर गोली चलाना एक गंभीर और हिंसक अपराध है, जो लापरवाही भरा और खतरनाक भी है. फ्लोरिडा के ऑरलैंडो की रहने वाली इस महिला ने आरोपों से इन्कार किया है और उसकी ज़मानत राशि 2.65 मिलियन डॉलर तय की गई है. उसे 29 अक्टूबर को सुनवाई के लिए फिर से कोर्ट में पेश होना है. कानून के जानकारों का कहना है कि अगर ऑर्टिज़ इन आरोपों में दोषी पाई जाती हैं, तो उन्हें उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है. 

घर के अंदर घुसकर चलाई गोलियां

सरकारी वकीलों ने बताया कि 8 मार्च की दोपहर को ऑर्टिज़ कथित तौर पर रिहाना के दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया वाले घर पर पहुंचीं और  घर पर एक असॉल्ट हथियार से कई बार गोली चलाई. सरकारी वकीलों के अनुसार, घटना के समय 38 वर्षीय रिहाना अपने पार्टनर 37 वर्षीय A$AP रॉकी और अपने तीन बच्चों बेटे RZA एथेलस्टन (चार साल) और रायट रोज़ (तीन साल) और एक साल की बेटी रॉकी आयरिश के साथ घर पर मौजूद थीं. साथ ही ‘कई अन्य लोग’ भी वहां थे. 

गोलीबारी में नहीं हुआ कोई घायल 

 हॉचमैन ने कहा कि यह पूरी तरह से किस्मत की बात है, न कि किसी संयम का नतीजा कि कोई मारा नहीं गया या घायल नहीं हुआ. सरकारी वकीलों के मुताबिक, बाद में अधिकारियों ने ऑर्टिज़ को कैलिफ़ोर्निया के शर्मन ओक्स में हिरासत में ले लिया. पिछले अप्रैल में हुई सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील अलेक्जेंडर बॉट ने कहा कि ऑर्टिज़ सिंगर के घर भेष बदलने के लिए विग और लोडेड हथियार व गोला-बारूद लेकर गया था. इस घटना में आसानी से कई लोगों वयस्कों और बच्चों की हत्या हो सकती थी. वहीं, रिपोर्ट के अनुसार, प्रॉपर्टी के कई हिस्सों में गोलियों के निशान देखे गए, जिनमें बाहरी गेट, बाड़, आंगन, नर्सरी रूम से सटी दीवार और प्रॉपर्टी पर खड़े एयरस्ट्रीम ट्रेलर की विंडशील्ड शामिल हैं.

Tags: crime news
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