Riddle Of Haunted Tower: ‘भूतिया’ टावर की डरावनी कहानी, भद्दी ग्रे इमारत को देखकर सहमे लोग

Riddle Of Haunted Tower: अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित ब्रुकलिन के एक पॉश इलाके में खड़ी एक अजीब और खाली इमारत लोगों को डरा रही है. यह ब्रुकलिन के तट पर बनी सबसे अजीब दिखने वाली इमारतों में से एक है और इसने स्थानीय लोगों को उलझन में डाल दिया है. इमारत तो बहुत दूर की बात है. इसके आसपास से भी गुजरने में लोगों को डर लगता है. बावजूद इसके ग्रीनपॉइंट और क्वींस के बीच बने व्यस्त पुलास्की ब्रिज के पास खड़ी यह चार मंजिला जर्जर इमारत लोगों का ध्यान खींच रही है और उनके मन में कई सवाल भी खड़े कर रही है.

ऑनलाइन इसे लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे है. उत्सुक लोगों ने रेडिट (Reddit) पर चर्चा शुरू कर दी कि आखिर यह रहस्यमयी इमारत क्या हो सकती है? किसी ने इसे कोई अजीब कमर्शियल प्रोजेक्ट माना तो किसी ने इसे कोई बड़ा आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट बताया है. एक यूजर ने कमेंट किया- ‘यह तो एकदम भूतिया है.’ एक और परेशान व्यक्ति ने कहा कि यह तो ‘घोस्ट टूर’ (भूतों की सैर) का अड्डा लग रहा है. वहीं, ‘डेली मेल’ ने यह जानने की कोशिश की कि बंद दरवाजों के पीछे असल में क्या हो रहा है और क्या यह जगह वाकई उतनी ही डरावनी है, जितना लोग कह रहे हैं. जवाब चौंकाने वाला था- यह एक बोटिंग स्कूल है.

नजर आता है अनोखा कॉम्बिनेशन

इमारत की निचली दो मंजिलों को समुद्री शिक्षा (मैरीटाइम एजुकेशन) के लिए तैयार किया जा रहा है, जहां दीवारों के सहारे कयाक और कैनो (छोटी नावें) रखी गई हैं। वहीं, ऊपर की दो मंजिलों को ऑफिस स्पेस के तौर पर किराए पर देने की तैयारी चल रही है. यह एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है, खासकर इसलिए क्योंकि यह इमारत पुल के ठीक बगल में एक प्रमुख जगह पर स्थित है. लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि इसे इस मुकाम तक पहुंचाने में काफी लंबा समय लगा है. साइट पर काम कर रहे बिल्डरों ने ‘डेली मेल’ को बताया कि यह इमारत कम से कम 9 महीनों से खाली पड़ी है और उससे पहले 2 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य चल रहा था. ग्रीनपॉइंट में पुलास्की ब्रिज के पास एक अजीब और काफी भव्य चार मंजिला इमारत खड़ी हो गई है, जिसे देखकर स्थानीय लोग हैरान हैं और ऑनलाइन तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर हो रही इमारत की चर्चा

अपने अनोखे आकार, दिलचस्प डिज़ाइन और बिल्कुल अलग तरह के रूप-रंग की वजह से ब्रुकलिन और क्वींस के बीच सफर करने वाले किसी भी व्यक्ति की नज़र इस इमारत पर पड़ना लाज़मी है. ऑनलाइन कई तरह की बातें चल रही हैं. स्थानीय लोग रेडिट (Reddit) पर इस अजीबोगरीब इमारत के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आगे चलकर इसमें क्या होगा? इस इमारत की निचली 2 मंजिलों में एक ‘बोटिंग स्कूल’ (नौकायन स्कूल) खोला जाएगा, जबकि ऊपर की दो मंजिलों को ऑफिस स्पेस (दफ्तर की जगह) के तौर पर किराए पर देने की तैयारी चल रही है.

डेवलपर टोनी अर्जेंटो ने न्यूयॉर्क में कुछ भी बनाने की प्रक्रिया में आने वाली नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी) को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया. कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि न्यूयॉर्क में कागज़ी कार्रवाई किसी बुरे सपने जैसी है. इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा समय लग गया है और अब इसके पीछे जुड़े लोग खाली ऑफिस स्पेस के लिए किराएदार ढूंढ़ रहे हैं. उन्होंने बताया कि इसमें हमें बहुत लंबा समय लग गया. हम जल्द से जल्द इसे किराए पर देना चाहते हैं. इमारत के अनोखे रूप के बारे में पूछे जाने पर टोनी ने एक सीधा-सा जवाब दिया.

लोकेशन पर उठ रहे सवाल

इसका डिज़ाइन जानबूझकर एक जहाज़ जैसा रखा गया था, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उपलब्ध जगह के हिसाब से ही तय हुआ कि क्या बनाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि हमें जो जगह मिली थी, उसमें हम बस यही कर सकते थे. इमारत के ऊपरी हिस्से के पास एक छोटा और बुलबुले जैसा झरोखा है, जो इसकी सबसे खास विशेषताओं में से एक है. यहां से अंदर मौजूद लोग बाहर पुल के रास्तों पर आते-जाते साइकिल सवारों, दौड़ने वालों और पर्यटकों को देख सकते हैं.

हालांकि इस निर्माण का कोई मकसद हो सकता है, लेकिन इसकी लोकेशन कितनी सफल साबित होगी. इस पर सवाल उठ रहे हैं. यह इमारत एक जहाज़ जैसी दिखनी चाहिए. इस प्रोजेक्ट के डेवलपर टोनी अर्जेंटो ने बताया कि इसका अनोखा डिज़ाइन जानबूझकर ऐसा रखा गया था. ब्रुकलिन के ज़्यादा व्यस्त व्यावसायिक इलाकों की तुलना में पुलास्की ब्रिज के पास का ग्रीनपॉइंट वाला हिस्सा काफी शांत है.

अधिक लाभ के लिए बनाई गई इमारत

ब्रुकलिन में पली-बढ़ीं और यहाँ के एक होटल में काम करने वाली क्रिस्टीना ने इस इलाके के बदलते हालात के बारे में कुछ बातें बताईं. उन्होंने बताया कि भले ही अभी यह जगह थोड़ी अलग-थलग लगती हो, लेकिन यहां लगातार बन रहे नए रिहायशी प्रोजेक्ट्स की वजह से स्थानीय व्यवसायों को और ज़्यादा ग्राहक मिल सकते हैं.

उन्होंने कहा कि यहां जितना ज़्यादा निर्माण होगा हमारे पास उतनी ही ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी. उन्होंने समझाया कि लोग अब अपने काम की जगह के नज़दीक रहना चाहते हैं. खासकर वे परिवार जो रोज़ाना के लंबे सफर से बचना चाहते हैं. हालांकि, ब्रिज के इतने करीब होने के कुछ नुकसान भी हैं. क्रिस्टीना ने बताया कि होटल में ठहरने वाले मेहमान अक्सर उन कमरों को लेकर शिकायत करते हैं, जिनकी खिड़कियां इस व्यस्त और भद्दे दिखने वाले ब्रिज की तरफ खुलती हैं.