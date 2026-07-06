पहले देता था नशे की दवा, फिर युवतियों से बनाता था संबंध; बेहोश होते ही करता था और भी ‘गंदा काम’

एक 61 साल की महिला की संदिग्ध हालात में हुई मौत ने दोस्तों को भी हिलाकर रख दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने वादा किया था कि वह दुष्कर्म के अपराधी के साथ अपना रिश्ता खत्म कर देगी. 61 साल की केली फेयर्स तीन बच्चों की मां थी और एक सीरियल दुष्कर्म के अपराधी के घर में मृत पाई गई, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई क्योंकि शुरू में उन्हें मामला ‘संदिग्ध’ नहीं लगा. 15 अक्टूबर 2023 को समरसेट के माइनहेड में पैरामेडिक्स को 61 साल की केली फेयर्स मृत मिलीं. उनके पार्टनर रिचर्ड स्कैचर्ड (जो पहले भी अपराध कर चुका था) ने उस घर पर एम्बुलेंस बुलाई थी. वहीं, 70 साल के रिचर्ड स्कैचर्ड को 1980 और 1990 के दशक में कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, जिनमें दुष्कर्म, अश्लील हरकतें, अपहरण की कोशिश और पीड़ितों को नशीली दवा देना शामिल था.

रिचर्ड डनलप नाम का कर रहा था इस्तेमाल

केली फेयर्स की मौत की जांच में ताजा बात यह सामने आई कि उनका दुष्कर्म करने वाला पार्टनर कई महीनों तक चले रोमांटिक रिश्ते के दौरान रिचर्ड डनलप नाम का इस्तेमाल कर रहा था. कहा जाता है कि केली फेयर्स अपनी मौत से पहले इस रिश्ते से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थीं. समरसेट कोरोनर कोर्ट में बताया गया कि स्कैचर्ड को चार महिलाओं को शिकार बनाने के लिए दोषी ठहराया गया था. वह उन सभी से ऑनलाइन या ‘लोनली हार्ट्स’ विज्ञापनों के ज़रिए मिला था.

दूरी बनाने की इच्छा जताने पर करता था दुष्कर्म

रिचर्ड स्कैचर्ड जब लगता था कि पीड़ितों के साथ रिश्ता खत्म होने वाला है, तो वह उन्हें नशीली दवा देकर उनका शोषण करता था. इसके बाद उनके बेहोश होने पर अपने शोषण के वीडियो और फ़ोटो बनाता था. इन मामले में उसे 2001 में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन वह सिर्फ़ पांच साल और चार महीने बाद ही पैरोल के लिए योग्य हो गया और आखिरकार 2013 में उसे ‘लाइफ़ लाइसेंस’ (आजीवन निगरानी की शर्त) पर रिहा कर दिया गया.

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एक महिला से रिश्ते की जानकारी पुलिस और प्रोबेशन विभाग को दी गई थी और दोनों का ही उसकी तत्कालीन गर्लफ्रेंड से संपर्क था. माना जाता है कि स्कैचर्ड के 2020 में माइनहेड जाने और केली फेयर्स से मिलने से पहले ही उनका रिश्ता टूट गया था. 15 अक्टूबर 2023 को माइनहेड, समरसेट में पैरामेडिक्स को 61 साल की केली फेयर्स मिलीं. उनके पार्टनर और दोषी अपराधी रिचर्ड स्कैचर्ड ने घर पर एम्बुलेंस बुलाई थी.

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केली को भावनात्मक रूप से किया था मजबूर

दरअसल महिलाओं को नशीली दवा देने, दुष्कर्म करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के स्कैचर्ड के इतिहास के बावजूद जब पुलिस केली फेयर्स की मौत वाली जगह पर पहुंची, तो उन्होंने हालात को संदिग्ध न मानते हुए किसी को गिरफ्तार नहीं किया.

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उधर, जांच के दौरान स्कैचर्ड और मिस फेयर्स के बीच हुए मैसेज से पता चला कि आरोपी उस पर एक बार में दस गोलियां तक ​​लेने का दबाव डाल रहा था और उसने उसके बेहोश होने पर उसके साथ संबंध बनाने की इच्छा भी ज़ाहिर की थी. वहीं, कोर्ट को बताया गया कि उसने अपने साथियों के कहने पर यह वादा किया था कि वह यह रिश्ता खत्म कर देगी, जिससे उन्हें ‘राहत’ मिली थी. लेकिन ऐसा लगता है कि वह स्कैचर्ड से दोबारा मिलने के लिए मान गई थी.

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