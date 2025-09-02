मर्दों की निकल गई लॉटरी, इस देश में रेंट पर मिल रही हैं खूबसूरत बीवियां, तुरंत कटवा ले टिकट

Rental Wife Trend: जहां भारत में शादी करने के लिए कई सात फेरे से लेकर कई कसमे खाने पड़ते हैं। वहीं भारत के दक्षिण-पूर्व एशिया में एक ऐसा देश है जहां आप रेंट पर पत्नी ले सकते हैं। अपनी नाइटलाइफ और खूबसूरत बीच के लिए मशहूर थाईलैंड में रेंटल वाइफ ट्रेंड जोर पकड़ा हुआ है। सुनने में भले ही आपको यह अजीब लग सकता है लेकिन यह ट्रेंड थाईलैंड के कई शहरों खासकर पटाया में अब आम हो चुका है।

क्या है रेंटल वाइफ ट्रेंड

‘रेंटल वाइफ’ सेवा के तहत, कोई भी पुरुष पैसे देकर किसी महिला को एक निश्चित अवधि के लिए अपनी पत्नी के रूप में रख सकता है। महिला पुरुष के लिए खाना बनाती है, उसके साथ घूमने जाती है और परिवार जैसा माहौल बनाती है। यह सब एक सौदे के तहत होता है, जिसे कानूनी तौर पर शादी नहीं माना जाता। अगर वह महिला उसे पसंद करती है, तो वह उससे शादी कर सकता है।

कितने पैसे लेती है रेंटल वाइफ

किराए की रकम महिला की उम्र, सुंदरता, शिक्षा और कितने समय तक रिश्ता रखना है, यह देखकर तय की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेंटल वाइफ की कीमत 1600 डॉलर से लेकर 1 लाख 16 हज़ार डॉलर (यानी 1.4 लाख से 1 करोड़ से ज़्यादा) तक हो सकती है। थाईलैंड में यह एक बड़ा कारोबार बन गया है।

इस चलन पर थाई सरकार ने जताई चिंता

इस अजीबोगरीब चलन ने कई महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत तो बनाया है, लेकिन साथ ही यह समाज और नैतिकता पर गंभीर सवाल भी खड़े करता है। थाई सरकार ने भी तेज़ी से बढ़ते इस चलन पर चिंता जताई है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून लाने की बात कही है। तेज रफ्तार जिंदगी और अकेलेपन के कारण थाईलैंड में यह प्रवृत्ति तेजी से फल-फूल रही है।