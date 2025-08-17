Trump Tariff: दिग्गज अर्थशास्त्री ने लगाई Trump की क्लास, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को सराहा…कहा – ट्रंप इंडिया के लिए भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर नहीं

India-US Trade: ट्रंप को लगता है कि अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाना सही कदम हैं, लेकिन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेफरी डी सैक्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति की जमकर क्लास लगाई है। प्रोफेसर जेफरी ने डोनाल्ड ट्रंप को एक “संरक्षणवादी” और भारत के लिए एक “अविश्वसनीय व्यापारिक प्रतिद्वंदी” बताया है।

एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में, जेफरी सैक्स ने कहा कि ट्रंप प्रशासन का दृष्टिकोण उसकी विदेश नीति के हितों के लिए “अनाड़ी” और “आत्मघाती” है।

ट्रंप की नीतियों का असफल होना तय – जेफरी डी सैक्स

उन्होंने कहा कि “मैं लंबे समय से कह रहा था कि अमेरिका पर भरोसा मत करो। यह मत सोचो कि भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में चीन की जगह ले लेगा। ट्रंप ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ट्रंप एक संरक्षणवादी हैं। भारत को अमेरिका को भारतीय निर्यात में भारी वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी, भले ही वे केवल चीन का प्रतिस्थापन ही क्यों न हों।

ट्रंप एक संरक्षणवादी और अविश्वसनीय व्यापारिक प्रतिद्वंदी हैं”। ट्रंप की नीतियों के व्यापक परिणामों पर टिप्पणी करते हुए, उन्होंने कहा कि ट्रंप की नीतियों का असफल होना तय है।

उन्होंने कहा, “आर्थिक और भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से, ट्रंप की नीतियाँ असफल होने के लिए अभिशप्त हैं। इनसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं आएगा। ये अमेरिका को भू-राजनीतिक रूप से अलग-थलग कर देंगी। ये ब्रिक्स और अन्य समूहों को मज़बूत करेंगी…”

सैक्स ने की भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ

उन्होंने कहा कि, “भारत इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण, इतनी महान शक्ति है। उसे यह कहना चाहिए कि हम चीन के विरुद्ध अमेरिका के साथ गठबंधन नहीं करते। हमारे अपने संबंध हैं। हमें चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की आवश्यकता है”। उन्होंने अमेरिकी टैरिफ़ के मद्देनजर भारत के कूटनीतिक दृष्टिकोण की प्रशंसा की।

सैक्स ने कहा “भारत सही कह रहा है। गहरी साँस लें। कुछ भी नाटकीय न करें। बहुत ज़्यादा निंदात्मक न हों। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से वही करूँगा जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। वह राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं। वह राष्ट्रपति पुतिन से मिल रहे हैं। वह राष्ट्रपति लूला से मिल रहे हैं। वैसे, ये भारत के असली साझेदार हैं”।

ट्रंप खुद को सम्राट समझते हैं – सैक्स

उन्होंने कहा कि “ट्रंप ब्रिक्स से नफ़रत करते हैं। क्यों? क्योंकि वे खड़े होकर अमेरिका से कहते हैं, तुम दुनिया नहीं चलाते। दुनिया बहुध्रुवीय है और हम तुम्हारे साथ सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम दुनिया चलाओ। राष्ट्रपति लूला ने इसे सबसे अच्छे ढंग से संक्षेप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हमें कोई सम्राट नहीं चाहिए। मूलतः यही बात है। ट्रंप खुद को सम्राट समझते हैं”।

