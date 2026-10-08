Red Planet : मंगल ग्रह पर कभी होती थी झील, अब मिले पत्थर; रहस्यमयी तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को चौंकाया

Red Planet : अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) की मंगल ग्रह की एक रहस्यमयी तस्वीर ने ‘रेड प्लैनेट’ पर किसी खोई हुई सभ्यता के होने के अजीब दावे को हवा दी है. NASA का ‘परसेवरेंस रोवर’ अभी मंगल ग्रह पर जीवन के पुराने निशानों की खोज कर रहा है, लेकिन रोबोट के कैमरे से ली गई एक तस्वीर को देखकर कुछ लोगों को लगा कि इसमें किसी खोई हुई सभ्यता के सबूत मिले हैं. UFO रिसर्चर स्कॉट सी. वारिंग ने ऑनलाइन एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें मंगल ग्रह की ज़मीन का शानदार नज़ारा दिख रहा है, जहां बड़े-बड़े पत्थर बिखरे हुए हैं.

वहीं, दूर से एक ऐसी आकृति दिख रही है जिसके बारे में सी. वारिंग का मानना ​​है कि यह किसी खोई हुई सभ्यता का बनाया हुआ पुराना दरवाज़ा है. उस जगह की एक क्लोज़-अप तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने एक ऊंचे और संकरे दरवाज़े जैसी दिखने वाली आकृति पर घेरा बनाया. यह आकृति एक ऊबड़-खाबड़ चट्टान में बनी है, जिसका बीच का हिस्सा गहरा है. यहां पर ऊपरी सिरा पतला है और पत्थर के किनारे टेढ़े-मेढ़े हैं, जिससे यह एक ‘पोर्टल’ जैसा दिखता है. सी. वारिंग ने अपनी वेबसाइट ‘UFO साइटिंग्स डेली’ पर लिखा है. -आज मुझे मंगल ग्रह की एक तस्वीर में कुछ पुराने निशान (रून्स) मिले हैं.’

मंगल ग्रह पर खोई सभ्यता मिलने का दावा

उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें एक और ऐसी आकृति मिली है जो ‘रेड प्लैनेट’ पर किसी खोई हुई सभ्यता के होने के उनके दावे का समर्थन करती है. सी. वारिंग ने आगे लिखा- ‘एक छोटा सा दरवाज़ा जो लगभग 7 इंच ऊंचा और 5 इंच चौड़ा है और एक पिरामिड जैसी चीज़ के अंदर जाता है. NASA के पर्सिवरेंस रोवर की एक तस्वीर को देखकर कुछ लोगों को लगा कि इसमें किसी खोई हुई सभ्यता के सबूत मिले हैं.

UFO रिसर्चर स्कॉट वारिंग ने ऑनलाइन एक तस्वीर शेयर की, जिसमें मंगल ग्रह की ज़मीन का शानदार नज़ारा दिख रहा है, जहां बड़े-बड़े पत्थर बिखरे हुए हैं. उन्होंने एक ऐसी चीज़ की ओर इशारा किया जिसे उन्होंने ‘पोर्टल’ (रास्ता) बताया. हालांकि ये आकृतियां वैसी ही दिखती हैं जैसी वारिंग ने बताई थीं, लेकिन NASA का लंबे समय से यही कहना है कि बाहरी दुनिया के जीवन (एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ़) का कोई सबूत नहीं मिला है.

मिला झील का संकेत

इस मोज़ेक में जेज़ेरो क्रेटर के अंदर बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं, जहां NASA का पर्सिवरेंस रोवर जून 2021 में अपने Mastcam-Z कैमरों का इस्तेमाल करके खोजबीन कर रहा था. इसे ‘Sol 107’ नाम दिया गया है, जो मिशन के 107वें मंगल-दिवस (Martian day) को दर्शाता है. कहा जाता है कि अरबों साल पहले जेज़ेरो में एक झील हुआ करती थी, इसलिए प्राचीन सूक्ष्म-जीवों (माइक्रोबियल लाइफ़) के संकेतों की खोज में यह एक अहम जगह है.

सी. वारिंग की वेबसाइट ‘UFO Sightings Daily’ पर NASA की कई ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे एलियन लाइफ़ का सबूत देती हैं. अगस्त, 2026 में उन्होंने NASA के क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा मई 2022 में मंगल ग्रह पर ली गई एक तस्वीर पोस्ट की थी. सी. वारिंग और कई अन्य लोगों को यकीन था कि उसमें एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है. तस्वीर में एक चट्टानी पहाड़ी में कटा हुआ एक अंधेरा, आयताकार (रेक्टेंगुलर) रास्ता जैसा कुछ दिख रहा है. कुछ लोगों ने इसकी तुलना आदिम काल के घर के दरवाज़े से की है.

6.6 फ़ीट ऊंचा है प्रवेश द्वार

वारिंग ने कहा कि यह प्रवेश-द्वार लगभग 6.6 फ़ीट ऊंचा और 3.3 फ़ीट चौड़ा है, जो पृथ्वी पर बने घरों के दरवाज़े के आकार का ही है. उन्होंने चट्टानों के बीच एक ऐसी चीज़ की तस्वीर भी शामिल की, जिसे वे दरवाज़ा मानते हैं. चट्टानों के बीच एक ऐसी चीज़ की तस्वीर भी शामिल है, जिसे वे दरवाज़ा मानते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि रोवर उस चीज़ के पास क्यों नहीं गया और अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है NASA ने पहले ही इसकी जांच कर ली हो, लेकिन नतीजे सार्वजनिक न किए हों.

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सी. वारिंग ने यह नहीं बताया कि उन्होंने उस कथित दरवाज़े का आकार कैसे मापा, और न ही कोई सबूत दिया कि स्पेस एजेंसी ने कोई गुप्त जांच की थी. सिर्फ़ पैनोरमा तस्वीर से इसके असली आकार का पक्का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसके लिए ‘क्यूरियोसिटी’ से इसकी सही दूरी पता होनी चाहिए या आस-पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आकार का अंदाज़ा लग सके. वारिंग ने मई 2022 में मंगल ग्रह पर NASA के ‘क्यूरियोसिटी’ रोवर द्वारा ली गई एक तस्वीर पोस्ट की. इसमें वारिंग और कई अन्य लोगों को यकीन था कि उसमें एक दरवाज़ा दिख रहा है.

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NASA की आधिकारिक टिप्पणी का इंतजार

NASA ने इस ताज़ा दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन एजेंसी ने मई 2022 में ‘क्यूरियोसिटी’ द्वारा मंगल पर दरवाज़े जैसी एक और चीज़ की तस्वीर लेने के बाद ऐसी ही अटकलों पर बात की थी. वह खुला हिस्सा शुरू में इतना बड़ा लग रहा था कि कोई व्यक्ति उसमें से गुज़र सके, जिससे ऐसी थ्योरीज़ को बढ़ावा मिला कि यह ‘माउंट शार्प’ के अंदर छिपी किसी बनावटी संरचना का सबूत है. बारीकी से जांच करने पर पता चला कि वह सिर्फ़ लगभग 12 इंच ऊंचा और 16 इंच चौड़ा था यानी लगभग कुत्ते के दरवाज़े के आकार का. NASA ने उस समय बताया था कि माउंट शार्प पर मौजूद टीले में कई प्राकृतिक खुली दरारें हैं. इस तरह की खुली दरारें पृथ्वी और मंगल दोनों जगह चट्टानों में आम हैं.

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