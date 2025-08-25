Screwworm: जानें क्या है ‘स्क्रूवर्म’? जो इंसानी मास को कर जाता है सफाचट…इस देश से सामने आया पहला केस

Screwworm confirmed in us: ग्वाटेमाला से लौटने के बाद, मैरीलैंड के एक निवासी में न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म नामक एक दुर्लभ मांसाहारी परजीवी का पता चला है। 2023 के अंत में इस परजीवी के उत्तर की ओर फैलने के बाद से यह अमेरिका में पहला पुष्ट मानव मामला है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह व्यक्ति हाल ही में ग्वाटेमाला से अमेरिका पहुँचा था।

मैरीलैंड का मामला

बता दें, पिछले हफ़्ते अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के साथ बातचीत के दरम्यान राज्य के पशु चिकित्सकों के साथ इस मामले को साझा किया गया। सूत्रों के मुताबिक, सीडीसी ने संक्रमण की पुष्टि की है, हालाँकि पूरी जानकारी देने की जिम्मेदारी मैरीलैंड के अधिकारियों पर छोड़ दिया है। मरीज़ का उपचार किया गया और राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने निवारक उपाय लागू किए। गोपनीयता कानूनों की वजह से कोई और जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

स्क्रूवर्म क्या हैं?

स्क्रूवर्म परजीवी मक्खियाँ होती हैं जो गर्म रक्त वाले जानवरों के घावों में अंडे देती हैं। जब अंडे फूटते हैं, तो लार्वा जीवित मांस में छेद करके उसे उसी तरह खा जाते हैं जैसे लकड़ी में पेंच, इसीलिए उनका यह नाम पड़ा। ये अधिकतर जानवरों और वन्यजीवों को संक्रमित करते हैं, हालाँकि इंसान भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। अगर इलाज न किया जाए, तो यह संक्रमण जानलेवा हो सकता है। उपचार में सैकड़ों लार्वा निकालना और घावों को कीटाणुरहित करना शामिल है। प्रारंभिक उपचार आमतौर पर मृत्यु को रोकता है।

यह क्यों मायने रखता है?

स्क्रूवर्म संक्रमण पशुओं के लिए विनाशकारी है। 1960 के दशक में डैमसेल्फ़ाई फ्लाई कार्यक्रम के माध्यम से अमेरिका से इस परजीवी का सफाया कर दिया गया था, लेकिन मध्य अमेरिका से उत्तर की ओर फैल रहे नए मामलों ने चिंताएँ बढ़ा दी हैं। एक बड़े प्रकोप से बीफ़ उद्योग को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। एक अनियंत्रित प्रकोप का पशुपालकों, बीफ़ बाज़ारों और खाद्य कीमतों पर भारी प्रभाव पड़ सकता है।

