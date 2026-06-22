Qatar Ras Laffan Explosion: कतर गैस टर्मिनल में बड़ा धमाका, 54 घायल और 18 लापता; ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर संकट

Qatar Ras Laffan Explosion: कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात टर्मिनल में रविवार, 21 जून को एक भीषण धमाका हुआ. इस धमाके के बाद टर्मिनल को आग ने चारों तरफ से घेर लिया. इस हादसे में 54 लोग घायल और 18 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है. ईरान में युद्ध के दौरान इस गैस प्लांट को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था. रविवार को इस प्लांट के मरम्मत की कोशिश की जा रही थी. लेकिन इस दौरान यहां एक बड़ा धमाका हो गया. यह विस्फोट रास लाफान औद्योगिक इलाके में हुआ. ये कतर के प्राकृतिक गैस उद्योग का मुख्य केंद्र है. इस घटना के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता पैदा होने की आशंका जताई गई है.

सबसे बड़े प्राकृतिक गैस उत्पादकों में से एक

दरअसल, कतर दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस उत्पादकों में से एक माना जाता है. ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर निगरानी बढ़ाने के कारण कतर कुछ समय तक अपने ग्राहकों को गैस की सप्लाई नहीं कर पा रहा था. इसी वजह से कतर ने अस्थायी रूप से गैस उत्पादन रोक दिया था. बाद में युद्ध खत्म करने को लेकर चल रही बातचीत के बीच ईरान ने जलडमरूमध्य पर नियंत्रण थोड़ा कम किया, जिसके बाद कतर ने अपने गैस निर्यात टर्मिनल को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की. इसी दौरान रविवार रात बरजान गैस सप्लाई प्लांट में विस्फोट हो गया और आग लग गई. इस घटना की पुष्टि कतर की सरकारी कंपनी QatarEnergy ने की है.

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गृह मंत्रालय ने दी स्थिति की जानकारी

धमाके के बाद नुकसान का आकलन किया जा रहा है. मामले की शुरुआती जांच के बाद अधिकारियों ने जानकारी दी कि केवल कुछ लोग घायल हुए हैं. हालांकि, 2 घंटे बाद कतर के गृह मंत्रालय ने स्थिति को अधिक गंभीर बताया. मामले की जानकारी देते हुए मंत्रालय ने बताया कि हादसे में 54 लोग घायल हो गए हैं. गृह मंत्रालय ने पोस्ट जारी कर लिखा कि ‘रास लफ्फान इंडस्ट्रियल सिटी की एक फैक्ट्री में हुई इस घटना में घायल लोगों की कुल संख्या 54 हो गई है. इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स (लेखविया) का कतर इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप, सिविल डिफेंस टीमों के साथ मिलकर 18 लापता लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहा है.’

The total number of injured persons in the incident that occurred at a factory in Ras Laffan Industrial City has reached (54). The Qatar International Search and Rescue Group of the Internal Security Force (Lekhwiya), in cooperation with Civil Defence teams, is conducting search… — Ministry of Interior – Qatar (@MOI_QatarEn) June 22, 2026

क्यों जरूरी है ये प्लांट?

‘बरजान’ प्लांट कतर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. यह रोजाना करीब 1.4 अरब स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस की आपूर्ति करने की क्षमता रखता था. इस गैस का इस्तेमाल कतर में बिजली बनाने और समुद्री पानी को साफ कर पीने योग्य बनाने वाले प्लांट चलाने के लिए किया जाता था. इस प्लांट में ज्यादातर हिस्सेदारी कतर की है, जबकि इसकी एक छोटी हिस्सेदारी एक अमेरिकी तेल कंपनी के पास है.