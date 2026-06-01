Home > विदेश > होर्मुज टोल पर ईरान को मिला इस मुस्लिम देश का साथ; US का है प्रमुख साझेदार; अब क्या करेंगे Trump?

होर्मुज टोल पर ईरान को मिला इस मुस्लिम देश का साथ; US का है प्रमुख साझेदार; अब क्या करेंगे Trump?

Iran Hormuz Toll: कतर का कहना है कि होर्मुज क्षेत्र में युद्ध के दौरान बिछाई गई बारूदी सुरंगों और सुरक्षा ढांचे को हटाने में ईरान को भारी खर्च करना पड़ेगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: June 1, 2026 8:24:04 PM IST

ईरान होर्मुज़ टोल
ईरान होर्मुज़ टोल


Qatar Support Iran On Hormuz Toll: कतर ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान द्वारा लागू की गई अस्थायी टोल व्यवस्था का समर्थन किया है. शांगरी-ला डायलॉग में कतर के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमित समय के लिए टोल वसूली को पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता. उनके अनुसार, क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ईरान को भारी खर्च उठाना पड़ रहा है, जिसकी भरपाई के लिए अस्थायी टोल एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि कतर किसी भी स्थायी टोल व्यवस्था का समर्थन नहीं करता.

अमेरिका-ईरान वार्ता में कतर निभा रहा अहम भूमिका

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से पूरी तरह खोलने को लेकर बातचीत जारी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कतर इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और समझौते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

You Might Be Interested In

टोल वसूली के पीछे ईरान की दलील

कतर का कहना है कि होर्मुज क्षेत्र में युद्ध के दौरान बिछाई गई बारूदी सुरंगों और सुरक्षा ढांचे को हटाने में ईरान को भारी खर्च करना पड़ेगा. ऐसे में यदि ईरान अस्थायी रूप से जहाजों से शुल्क वसूलता है तो इसे उसकी आर्थिक मजबूरी के रूप में देखा जाना चाहिए. कतर के मुताबिक, इन सुरक्षा उपायों की लागत किसी न किसी तरीके से पूरी करनी होगी.

दुनिया की तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम है होर्मुज

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है. फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाले इस संकरे रास्ते से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है. युद्ध के दौरान ईरान ने यहां से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट शुल्क लगाने की घोषणा की थी और इसके लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की भी बात कही थी.

समझौते के मसौदे में टोल का नहीं है जिक्र

अमेरिका इस टोल व्यवस्था का लगातार विरोध कर रहा है और इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों के खिलाफ बता रहा है. दोनों देशों के बीच तैयार हो रहे समझौते के प्रस्ताव में भी होर्मुज टोल का कोई उल्लेख नहीं है. रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रस्ताव में ईरान पर लगे कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत और उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर शर्तें शामिल हैं, लेकिन टोल वसूली को मान्यता नहीं दी गई है.

भारत के खिलाफ इस देश से नेपाल ने मांगी थी मदद, मिला ऐसा जवाब उड़ गए PM बालेन शाह के होश

Tags: Hormuz TollIran Hormuz TollIran newsQatar Iran DealQatar Support Iran
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आर माधवन की 6 दमदार फिल्में

June 1, 2026

RCB की जीत के बाद विराट-अनुष्का के खूबसूरत पल

June 1, 2026

ज्यादा योग करने के नुकसान

June 1, 2026

नाखूनों की सुरक्षा है बहुत जरूरी, हो सकती हैं ये...

June 1, 2026

मानसून में ‘जन्नत’ लगती हैं India की ये लोकेशन!

June 1, 2026

भारत की सीमाओं के 7 ‘रक्षक’

June 1, 2026
होर्मुज टोल पर ईरान को मिला इस मुस्लिम देश का साथ; US का है प्रमुख साझेदार; अब क्या करेंगे Trump?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

होर्मुज टोल पर ईरान को मिला इस मुस्लिम देश का साथ; US का है प्रमुख साझेदार; अब क्या करेंगे Trump?
होर्मुज टोल पर ईरान को मिला इस मुस्लिम देश का साथ; US का है प्रमुख साझेदार; अब क्या करेंगे Trump?
होर्मुज टोल पर ईरान को मिला इस मुस्लिम देश का साथ; US का है प्रमुख साझेदार; अब क्या करेंगे Trump?
होर्मुज टोल पर ईरान को मिला इस मुस्लिम देश का साथ; US का है प्रमुख साझेदार; अब क्या करेंगे Trump?