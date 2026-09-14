Home > विदेश > कहीं अपनी शिट भी नहीं छोड़ते Putin, इतने सख्त हैं रूसी प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल; जान रह जाएंगे हैरान

कहीं अपनी शिट भी नहीं छोड़ते Putin, इतने सख्त हैं रूसी प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल; जान रह जाएंगे हैरान

Vladimir Putin Poop Suitcase: BRICS Summit 2026 के दौरान जब पूरी दुनिया रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत के हाई-प्रोफ़ाइल दौरे पर नज़र रखे हुए थी, तो रूसी सिक्योरिटी सर्विस के सिक्योरिटी उपाय बहुत ध्यान खींच रहे हैं.

By: Heena Khan | Published: September 14, 2026 1:34:16 PM IST

putin poop suitcase
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Vladimir Putin Poop Suitcase: BRICS Summit 2026 के दौरान जब पूरी दुनिया रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत के हाई-प्रोफ़ाइल दौरे पर नज़र रखे हुए थी, तो रूसी सिक्योरिटी सर्विस के सिक्योरिटी उपाय बहुत ध्यान खींच रहे हैं. पूप केस प्रोटोकॉल, जिसका मतलब है प्रेसिडेंट का मल ले जाना ताकि उनकी हेल्थ के बारे में कोई जानकारी न मिल सके, सबसे दिलचस्प उपायों में से एक है. जी हाँ! जब भी पुतिन किसी भी देश का दौरा करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी उनका मल तक उठाकर ले जाती है. मोबाइल फूड लैब जो प्रेसिडेंट को परोसे जाने वाले सभी खाने और लिक्विड को टेस्ट करती है और वो स्पेशल कार जिसमें प्रेसिडेंट सफ़र करते हैं, ये ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो खतरों के हिसाब से सालों से बदले हैं.

कितनी सख्त है पुतिन की सिक्योरिटी 

आइए जानते हैं कि क्रेमलिन की इंटरनल सिक्योरिटी टीम जब किसी देश की यात्रा करती है तो इन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और प्रोसीजर की टाइमलाइन क्या होती है. यह टाइमलाइन पब्लिकली रिपोर्ट की गई इन्वेस्टिगेशन, इनसाइडर अकाउंट्स और पिछले कुछ सालों में पब्लिश हुई कई भरोसेमंद इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पर आधारित है. जैसे ही पुतिन FSB डायरेक्टर से प्राइम मिनिस्टर बने और बाद में एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, रूस की एलीट प्रोटेक्शन यूनिट, FSO/SBP ने बहुत ज़्यादा सीक्रेसी के साथ खुद को रीस्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया. यह मूवमेंट, कम्युनिकेशन और हेल्थ इन्फॉर्मेशन पर कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन की शुरुआत थी. बिना प्लान के पब्लिक इंटरेक्शन और अपीयरेंस में काफी कमी आई. इसने एक एग्रेसिव सीक्रेट प्रोटेक्शन मॉडल की शुरुआत की.

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पूप सूटकेस का पहला पब्लिक ज़िक्र

जब पुतिन 2017 में फ्रांस और सऊदी अरब गए, तो उनकी ट्रिप को कवर करने वाली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि उनकी सिक्योरिटी टीम उनके टॉयलेट के अंदर और बाहर एक मिस्टीरियस ब्रीफ़केस ले जा रही थी. ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई बॉडी वेस्ट पीछे न छूट जाए. फ्रेंच मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के बायोलॉजिकल वेस्ट को सील करके रूस वापस भेज दिया गया ताकि विदेशी इंटेलिजेंस उनकी हेल्थ का असेसमेंट न कर सके. यह पहली बार था जब दुनिया को सो-कॉल्ड “पूप सूटकेस प्रोटोकॉल” के बारे में पता चला.

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Tags: BRICS Summit 2026Vladimir Putin
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