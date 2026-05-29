Home > विदेश > कैसे डेढ़ सौ साल तक रूस पर राज करेंगे पुतिन? 25,00,00,00,00,000 रुपये लगाकर की जा रही है तैयारी; सीक्रेट सीक्रेट रखा गया है प्रोजेक्ट

कैसे डेढ़ सौ साल तक रूस पर राज करेंगे पुतिन? 25,00,00,00,00,000 रुपये लगाकर की जा रही है तैयारी; सीक्रेट सीक्रेट रखा गया है प्रोजेक्ट

Vladimir Putin:क्रेमलिन से मिली नई जानकारी के मुताबिक, रूस का प्रेसिडेंट ऑफिस उम्र बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने के लिए रिसर्च कर रहा है. द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट पर $26 बिलियन (2,500 अरब रुपये) खर्च होने का प्लान है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 29, 2026 3:03:39 PM IST

रूस में पुतिन की उम्र बढ़ाने की तैयारी
रूस में पुतिन की उम्र बढ़ाने की तैयारी


Vladimir Putin: सितंबर 2025 में बीजिंग से शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की एक लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग ने दुनिया भर में उम्र बढ़ाने के मुद्दे पर एक नई बहस छेड़ दी. सवाल उठे कि क्या इंसान ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिनसे आम लोगों की उम्र बढ़ाई जा सके. असल में, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंसान की उम्र 150 साल तक बढ़ाने की संभावना पर बात कर रहे थे. इससे यह बहस छिड़ गई कि क्या पुतिन और जिनपिंग खुद सच में 150 साल तक जीना चाहते हैं.

क्रेमलिन से मिली नई जानकारी के मुताबिक, रूस का प्रेसिडेंट ऑफिस उम्र बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने के लिए रिसर्च कर रहा है. द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट पर $26 बिलियन (2,500 अरब रुपये) खर्च होने का प्लान है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेसिडेंट पुतिन खुद इस साइंटिफिक प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहे हैं. इस प्रोजेक्ट को पुतिन की बेटी मारिया वोरोन्त्सोवा (एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट) और रूस के कुरचटोव इंस्टीट्यूट के हेड मिखाइल कोवलचुक लीड कर रहे हैं.

रूस में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? 

रूसी साइंटिस्ट्स ने 2024 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था. इसकी शुरुआत काफी धीमी थी, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट ने रफ़्तार पकड़ ली है. इस प्रोजेक्ट के तहत तीन बड़े काम किए जा रहे हैं.

1. जीन थेरेपी के ज़रिए सेलुलर एजिंग को धीमा करना. इसका मकसद इस थेरेपी के ज़रिए एजिंग को बढ़ावा देने वाले जीन्स को खत्म करना है.

2. 3D बायोप्रिंटिंग के ज़रिए डैमेज इंसानी अंगों को फिर से बनाना. पुतिन ने कहा कि अंगों को बदलने से उम्र बढ़ सकती है.

3. जीन-मैच्ड पिगलेट्स में इंसानी अंग डेवलप करके इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने की कोशिशें चल रही हैं. रूसी साइंटिस्ट्स ने चूहे के थायरॉइड ग्लैंड और इंसानी कार्टिलेज टिशू को बायोप्रिंट करने का दावा किया है. रूसी साइंटिस्ट्स को उम्मीद है कि वे इस प्रोसेस को 2030 तक पूरा कर लेंगे.

 बहुत सीक्रेट रखा गया है प्रोजेक्ट 

यह प्रोजेक्ट, जिसका मकसद उम्र बढ़ाना है, 73 साल के पुतिन की करीबी नज़र में है. इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ़ उनके करीबी साइंटिस्ट्स को ही रखा गया है. रूस एजिंग से जुड़ी प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है. रूस में पुरुषों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 साल है, जो किसी भी दूसरे यूरोपियन देश से कम है. यूरोप में पुरुषों की औसत जीवन प्रत्याशा 78 वर्ष है.

Tags: Vladimir Putin
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