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‘ब्रिटेन’ पर बड़ा हमला करने वाला है रूस, कब होगा अटैक? जवाब में पुतिन ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Russia Ukraine Conflict : एक सवाल के जवाब में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ़ किया कि यूक्रेन के अंदर कोई भी ब्रिटिश मिलिट्री फ़ैसिलिटी पूरी तरह रूस का टारगेट है.

By: JP Yadav | Published: September 2, 2026 3:05:26 PM IST

'ब्रिटेन' पर बड़ा हमला करने वाला है रूस, कब होगा अटैक? जवाब में पुतिन ने किया चौंकाने वाला खुलासा
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Russia Ukraine Conflict : यूक्रेन को सपोर्ट करने पर ब्रिटेन (UK) की फैक्ट्रियों पर हमला करने के दावों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मज़ाक उड़ाया है. व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिटेन का मज़ाक उड़ाते हुए कहा है कि यह एक मिलिट्री सीक्रेट है कि क्या वह UK में ड्रोन बनाने वालों समेत डिफेंस प्लांट्स को टारगेट करेंगे. क्रेमलिन तानाशाह पुतिन से बुधवार (02 सितंबर, 2026)  को रूसी सरकारी प्रोपेगैंडा चैनल RT ने पूछा कि क्या ब्रिटिश इलाके में मौजूद ब्रिटिश मिलिट्री इंडस्ट्रियल फैसिलिटी मिलिट्री टारगेट बन सकती हैं? इस सवाल के जवाब में पुतिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यह एक सीक्रेट है, एक मिलिट्री सीक्रेट. उन्होंने साफ किया कि यूक्रेन के अंदर कोई भी ब्रिटिश मिलिट्री फैसिलिटी बिल्कुल रूस का टारगेट है.  इसके आगे अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर हैं, तो बिल्कुल, मैं एक बार फिर कन्फर्म कर सकता हूं. यूक्रेन में कोई भी मिलिट्री फैसिलिटी हमारा असली टारगेट है, चाहे वह ब्रिटिश हो या कोई और.

पुतिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) समिट में शामिल होने के बाद किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे. उनका यह ताना तब आया जब मॉस्को ने UK के यूक्रेन को सपोर्ट करने पर ब्रिटिश मिलिट्री और डिफेंस कंपनियों को निशाना बनाने की खुली धमकियां दीं. रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने पिछले हफ़्ते चेतावनी दी थी कि यूक्रेन और उसकी सीमाओं के बाहर किसी भी ब्रिटिश मिलिट्री ठिकाने और सामान पर ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल करके रूस पर यूक्रेन के हमलों के बदले में हमला किया जा सकता है. 

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यहां पर बता दें कि प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नहैम पिछले हफ़्ते कीव को जानलेवा स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के क्लासिफाइड ब्लूप्रिंट सप्लाई करने पर सहमत हुए, जिससे उन्हें यूक्रेन द्वारा बनाया जा सके. ज़खारोवा की धमकियों ने न सिर्फ़ यूक्रेन में बल्कि UK या तीसरे देशों में ब्रिटिश हितों के ख़िलाफ़ भी हमलों की गुंजाइश छोड़ दी है, जैसे कि सेना के जवान जो अब एस्टोनिया के टापा कैंप में हैं, जो रूसी बॉर्डर से सिर्फ़ 75 मील दूर है. उन्होंने लंदन पर आरोप लगाया कि वह मॉस्को जिसे आतंकवाद कहता है, उसमें मिलीभगत से एक कदम दूर है और ज़रूर होने वाले खतरनाक नतीजों की चेतावनी दी. 

23 जगहों पर लिस्ट जारी

यहां पर बता दें कि अप्रैल, 2026 में रूस के रक्षा मंत्रालय ने ब्रिटेन और कॉन्टिनेंटल यूरोप में 23 जगहों की एक लिस्ट जारी की, जिन पर यूक्रेनी ड्रोन बनाने या उनके पार्ट्स सप्लाई करने का आरोप है. ब्रिटिश में मिल्डेनहॉल, सफ़ोक, वेस्ट लंदन में रुइस्लिप और लीसेस्टर की जगहें शामिल थीं. रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव (जो अब पुतिन की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन और पुतिन के करीबी सहयोगी हैं) ने कहा कि ड्रोन और दूसरे इक्विपमेंट बनाने वाली यूरोपियन फ़ैसिलिटीज़ की लिस्ट रूसी सेना के लिए संभावित टारगेट की लिस्ट है. 

यूक्रेन के हमलों से हुए रूस को नुकसान

लंदन में रूसी दूतावास ने अलग से चेतावनी दी है कि ब्रिटेन को उन रिपोर्टों के नतीजे भुगतने होंगे जिनमें कहा गया है कि रूस के अंदर लंबी दूरी के हमलों के लिए ब्रिटिश-मेड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था और कहा कि इसमें उसकी जितनी गहरी भागीदारी होगी, उसे उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. मंगलवार को अपने भाषण के दौरान, पुतिन ने दावा किया कि रूस यूक्रेन में युद्ध जीत रहा है. कई हफ़्तों तक युद्ध पर अपनी सबसे डिटेल्ड टिप्पणियों में रूसी नेता ने माना कि रूस के अंदर यूक्रेनी हमलों से असली नुकसान हुआ है और कहा कि ड्रोन एक खास चुनौती पेश करते हैं.

Tags: home-hero-pos-1Russia-Ukraine War
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