Trump-Putin Alaska Meet: ‘आपको जिंदा देख कर खुश हूं…’, अलास्का में उतरते ही ट्रंप से बोले पुतिन, आखिर क्यों कही ऐसी बात?

Trump-Putin Alaska Meet: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय निकटता का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप से मिलते ही उन्होंने उनसे ऐसे बात की जैसे वे उनके पड़ोसी हों। विमान से उतरने के बाद पुतिन ने ट्रंप से हाथ मिलाया और कहा, ‘ Good Afternoon मेरे प्यारे पड़ोसी, आपको स्वस्थ और जीवित देखकर बहुत अच्छा लगा।’

पुतिन ने ये बातें ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के संदर्भ में कहीं। पुतिन ने कहा, ‘हमारी बातचीत रचनात्मक और सम्मानजनक माहौल में हुई, जो बेहद उपयोगी रही। मैं अलास्का आने के प्रस्ताव के लिए अपने अमेरिकी समकक्ष का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम यहाँ इसलिए मिले क्योंकि हमारे देश अलग हैं, हम एक-दूसरे से बहुत अलग भी हैं, लेकिन जब भी हम मिले, हमने एक-दूसरे के लिए कुछ अच्छी बातें कहीं।’

रूसी राष्ट्रपति पुतिन 10 साल बाद अमेरिका पहुँचे। जब ट्रंप और पुतिन हवाई अड्डे पर मिले, तो अमेरिकी सैन्य विमानों का एक बेड़ा ऊपर से गुज़रा, जिसमें लड़ाकू विमान और एक बी-2 स्टील्थ बॉम्बर भी शामिल था। ट्रंप ने पुतिन से हाथ मिलाया और उन्हें अपनी कार तक ले गए, जिसका नाम ‘द बीस्ट’ है। पुतिन, ट्रंप के रूसी काफिले में यात्रा करने के बजाय ‘द बीस्ट’ में शामिल हुए।

ट्रंप की आलोचना हुई

ट्रंप-पुतिन की मुलाकात लगभग तीन घंटे तक चली। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की तारीफ की। पुतिन के लिए लाल कालीन बिछाने, उन्हें पहले बोलने देने और किसी समझौते पर न पहुँच पाने के लिए भी ट्रंप की आलोचना हुई। पुतिन युद्धविराम पर भी सहमत नहीं हुए, जिसकी ट्रंप को उम्मीद थी।

पुतिन ने कहा – अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते, तो युद्ध नहीं होता

अलास्का में ट्रंप से बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर 2022 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते, तो यूक्रेन के साथ यह संघर्ष शुरू ही नहीं होता। पुतिन ने कहा कि पिछला दौर अमेरिका और रूस के संबंधों के लिए मुश्किल भरा रहा है और अब स्थिति में सुधार बेहद ज़रूरी है।

