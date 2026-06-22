Putin Girlfriend: मशरूम खाने से कैसे मर गया पुतिन की गर्लफ्रेंड का खुलासा करने वाला पत्रकार? 2008 में ही लिख दी गई थी मौत की कहानी

Putin Girlfriend: रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की गर्लफ्रेंड और बच्चे का खुलासा करने वाले 69 साल के जर्नलिस्ट ग्रिगोरी नेखोरोशेव की अचानक मौत हो गई है. लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, मशरूम खाने के बाद ग्रिगोरी नेखोरोशेव की तबीयत बिगड़ गई. इसके कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई. उन्होंने जो मशरूम खाए थे उनका टेस्ट किया गया और वे ज़हरीले पाए गए.

पुतिन की लव लाइफ का खुलासा

ग्रिगोरी नेखोरोशेव एक रूसी अखबार के एडिटर-इन-चीफ थे. 2008 में इस अखबार ने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के जिमनास्ट अलीना काबेवा के साथ रिश्ते का खुलासा किया था. अखबार में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुतिन अपनी पत्नी ल्यूडमिला को तलाक देकर काबेवा से शादी करने का प्लान बना रहे थे. कहा जाता है कि तब से ग्रिगोरी नेखोरोशेव व्लादिमीर पुतिन की आंखों की किरकिरी बन गए थे.

बंद करना पड़ा अखबार

2008 में अखबार के मालिक अलेक्जेंडर लेबेदेव को “मोस्कोवस्की कोरेस्पोंडेंट” अखबार बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा. लेबेदेव पहले KGB जासूस थे और बाद में बैंकर और एंटरप्रेन्योर बन गए. उस समय, काबायेवा के बारे में छपी खबर से नाराज़ पुतिन ने इसकी बुराई की थी. उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग अपनी सेक्सुअल फैंटेसी के आधार पर दूसरों की ज़िंदगी में झांकते हैं.

रीगा में रह रहे थे नेखोरोशेव

उस समय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी नेखोरोशेव से पूछताछ की थी. वह शुरू में विदेश गए थे लेकिन बाद में लौट आए. हालांकि वह पिछले 11 सालों से लातविया की राजधानी रीगा में एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी के तौर पर देश निकाला में रह रहे थे. उनके दोस्तों ने बताया कि नेखोरोशेव को अपने आँगन में मशरूम मिले थे. हालांकि ये मशरूम जहरीले निकले और उन्हें खाने के बाद उनकी मौत हो गई.

पुतिन और काबायेवा के दो बेटे हैं. रूसी खोजी समाचार संगठन डॉसियर सेंटर के अनुसार पुतिन और काबेवा के दो बेटे हैं, इवान पुतिन और व्लादिमीर पुतिन जूनियर. इवान का जन्म 2015 में हुआ था और व्लादिमीर का 2019 में. उनकी पूर्व पत्नी ल्यूडमिला पुतिन से दो बेटियां भी हैं. 41 वर्षीय मारिया और 40 वर्षीय कैटरीना.