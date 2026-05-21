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मारा गया पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड! पीओके में अज्ञात बंदूकधारियों ने मारी गोली

Hamza Burhan Shot Dead: पुलवामा हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हमजा बुरहान को अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: May 21, 2026 3:48:57 PM IST

पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मारा गया
पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मारा गया


Hamza Burhan Shot Dead: 2019 के पुलवामा हमले के मुख्य साज़िशकर्ताओं में से एक हमजा बुरहान को अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे. डॉक्टर के नाम से मशहूर हमजा बुरहान पर मुजफ्फराबाद में हमला हुआ, जिसमें उसे कई गोलियां लगीं. पुलवामा का रहने वाला बुरहान जिसका असली नाम आर्जुमंद गुलज़ार डार है. बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हमजा बुरहान को 2022 में आतंकवादी घोषित किया था.

पुलवामा के रत्नीपोरा इलाके के खरबतपोरा में जन्मे बुरहान ने 2017 में उच्च शिक्षा हासिल करने के बहाने पाकिस्तान का रुख किया. हालांकि, वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन ‘अल-बद्र’ में शामिल हो गया और जल्द ही उस संगठन में कमांडर के पद तक पहुंच गया.

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पाकिस्तान स्थित आंतकी नेटवर्क से जुड़ा था हमजा बुरहान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमजा बुरहान पाकिस्तान स्थित एक आतंकी नेटवर्क से जुड़ा था और माना जाता है कि पुलवामा हमले की साजिश में उसने अहम भूमिका निभाई थी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलवामा हमला 14 फरवरी, 2019 को जम्मू-कश्मीर में हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 से अधिक जवान शहीद हो गए ते. इस हमले से पूरा देश हिल गया था, जिसके बाद भारत ने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया था.

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क्या था पूरा नाम?

अल-बद्र आतंकी हमजा बुरहान का पूरा नाम अर्जुमंद गुलजार डार है. वह 2020 में पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए ग्रेनेड हमले का मास्टरमाइंड था. बताया जा रहा है कि अपनी मौत के समय हमजा बुरहान मुजफ्फराबाद में अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत था. 2022 में भारत सरकार ने अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ डॉक्टर को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकी घोषित किया था. बताया जा रहा है कि अर्जुमंद गुलजार डार 2015 से पाकिस्तान में रह रहा था. अल-बद्र में कमांडर के तौर पर काम करने के अलावा वह आतंकियों की भर्ती में भी सक्रिय रूप से शामिल था. 

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Tags: pulwama attack
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