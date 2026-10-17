Russia sanctions: ‘ऐतिहासिक पल’ रूस पर नरम पड़े ट्रंप? प्रतिबंधों पर लिया बड़ा फैसला; पुतिन के दूत का आया रिएक्शन

Kirill Dmitriev on Trump Russia Sanctions: रूस के राष्ट्रपति के दूत किरिल दिमित्रीव ने आज यानी शनिवार 17 अक्तूबर 2026 को रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों को माफ करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को ‘ऐतिहासिक पल’ बताया.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दूत दिमित्रीव ने X पर कहा, ट्रंप प्रशासन का ग्राहम एक्ट को सस्पेंड करना एक महत्वपूर्ण और सचमुच ऐतिहासिक पल है.

ट्रंप के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करने के बाद आई टिप्पणी

उनकी यह टिप्पणी ट्रंप के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करने के कुछ घंटों बाद आई, जिसमें रूस से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंधों और टैरिफ को माफ कर दिया गया था, जो पिछले महीने उनके द्वारा साइन किए गए कानून के तहत लागू होने वाले थे, जिसमें देश के सामान पर ड्यूटी और उसका तेल और गैस खरीदने पर पेनल्टी शामिल है.

दिमित्रिव ने लिखा प्रतिबंधों और टकराव के बजाय, हमें बातचीत, आपसी फायदे वाले सहयोग और ग्लोबल स्थिरता के लिए साझा जिम्मेदारी की जरूरत है.

ट्रंप ने रूस पर नए प्रतिबंधों को माफ किया

लिंडसे ग्राहम एक्ट ने ट्रंप को रूसी तेल और गैस के बड़े खरीदारों पर 100 परसेंट तक ड्यूटी लगाने का अधिकार दिया था. ट्रंप ने पिछले महीने इस कानून पर साइन करके इसे कानून बना दिया था. पाबंदियों में छूट देने का उनका फ़ैसला तब आया जब उन्होंने पुतिन के साथ एक डील की थी, जिसके तहत रूस पर लगी पाबंदियों में ढील दी जाएगी, बदले में मॉस्को ग्लोबल मार्केट में बड़ी मात्रा में डीज़ल जारी करेगा.

यह कदम तब उठाया गया जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने EU लीडर्स से अगले साल कीव के युद्ध प्रयासों में मदद के लिए लगभग $80 बिलियन की अतिरिक्त फ़ंडिंग देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि वह अपने देश का बचाव कर रहे थे क्योंकि यूक्रेन के लिए ट्रंप का समर्थन कम हो रहा था.

पुतिन के साथ डीजल डील

पिछले हफ़्ते हुए एक समझौते के तहत, ट्रंप ने कहा कि रूस तुरंत 300,000 टन से ज़्यादा डीज़ल सप्लाई करेगा. नवंबर में और 500,000 टन डीजल सप्लाई किया जाएगा, जिसके तुरंत बाद और 1 मिलियन टन सप्लाई किया जाएगा.

ट्रंप और पुतिन के बीच डीज़ल डील की रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ने आलोचना की है. उनका तर्क है कि इससे रूस को यूक्रेन के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी, बिना ग्लोबल फ़्यूल की कीमतों पर ज़्यादा असर डाले, जो ईरान के ख़िलाफ़ ट्रंप की लड़ाई के कारण काफ़ी बढ़ गई हैं.

एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में छूट का कारण देश के हित को बताया गया. व्हाइट हाउस ने तुरंत यह साफ़ नहीं किया कि पाबंदियों को सस्पेंड करना देश के हित में क्यों था. यह फ़ैसला देर शाम इसकी वेबसाइट पर पब्लिश किया गया, जिसमें एक नोटिफ़िकेशन दिया गया कि इस कदम के बारे में बताने वाली एक रिपोर्ट कांग्रेस को सौंप दी गई है.