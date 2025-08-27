Home > विदेश > अमेरिकी दूत के विरोध में सड़कों पर क्यों उतर आई लेबनान की जनता? US ने पीछे हटाए कदम

अमेरिकी दूत के विरोध में सड़कों पर क्यों उतर आई लेबनान की जनता? US ने पीछे हटाए कदम

Lebanon protests: दक्षिणी लेबनान में अमेरिकी नेताओं के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अरब पत्रकारों पर ट्रंप के विशेष दूत की टिप्पणी के बाद पूरे लेबनान में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। इन विरोध प्रदर्शनों के कारण अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को टायर और खियाम का अपना दौरा रद्द करना पड़ा।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 27, 2025 20:41:00 IST

Lebanon protests
Lebanon protests

Anti-American protests Lebanon: दक्षिणी लेबनान में अमेरिकी नेताओं के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अरब पत्रकारों पर ट्रंप के विशेष दूत की टिप्पणी के बाद पूरे लेबनान में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। इन विरोध प्रदर्शनों के कारण अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को टायर और खियाम का अपना दौरा रद्द करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग अमेरिकी दूत टॉम बैरक के उस बयान से नाराज़ हैं जिसमें उन्होंने अरब पत्रकारों को असभ्य कहा था।

मंगलवार को अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने राष्ट्रपति भवन से वहाँ मौजूद पत्रकारों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “हम यहाँ अलग नियम लागू करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक पल के लिए चुप रहें,” और धमकी दी, “जैसे ही हालात अराजक होंगे और व्यवहार पशुवत होगा, हम चले जाएँगे।”

उन्होंने कहा, “अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो शालीनता, दयालुता और सहिष्णुता से पेश आएँ, क्योंकि इस क्षेत्र में जो हो रहा है, वही समस्या है।” उनके बयानों को पूरे लेबनान और अरब जगत में अपमान के तौर पर देखा गया है।

विरोध प्रदर्शनों के बाद यात्रा रद्द करनी पड़ी

टीवी9 की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के लोगों, खासकर सीमावर्ती गाँवों के लोगों ने, दक्षिणी शहर खियाम में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें इज़राइली हमलों के लिए अमेरिकी समर्थन और लेबनान के आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप की निंदा की गई। यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय हुआ जब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आज देश के दक्षिणी हिस्से का दौरा करने वाला था।

प्रदर्शन में शामिल लोगों ने नारे लगाए और लेबनान और उसके लोगों के खिलाफ अमेरिका के अपमानजनक बयानों का खंडन किया। लोगों ने देश की संप्रभुता बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और अपने देश में इज़राइली हमलों और अमेरिकी हस्तक्षेप को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया।

Trump tariff impact: 50% अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद केंद्र सरकार का पहला रिएक्शन आया सामने, जानिये क्या कहा?

हिज़्बुल्लाह के आत्मसमर्पण पर ज़ोर

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल लेबनान में हिज़्बुल्लाह पर अपने हथियार डालने का दबाव बना रहा है। मंगलवार को लेबनान से बोलते हुए, कांग्रेस सदस्य जीन शाहीन ने संकेत दिया कि वह इस बात पर चर्चा करने के लिए वहाँ नहीं थीं कि इज़राइल ने क्या किया है या क्या करेगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि “लक्ष्य हिज़्बुल्लाह को निरस्त्र करना है,” जबकि हिज़्बुल्लाह का कहना है कि वह इज़राइली कब्जे को समाप्त किए बिना अपने हथियार नहीं डालेगा।

एक्टिव हुआ ओसामा बिन लादेन का 2001 में तबाह हुआ सबसे मशहूर ट्रेनिंग कैंप, कंधार से भर-भर के पाकिस्तान आ रहे हैं आतंकी

Tags: hezbollahhome-hero-pos-4Lebanon protestsUS envoy Lebanonus lebanon
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर दिन अपनाएं ये तरीके और पाएँ लंबे नेल्स

August 27, 2025

क्या है हेयरफॉल की असली वजह?जानकर रह जाएंगे हैरान

August 27, 2025

इन आदतों से बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं महिलाएं

August 27, 2025

केसर का पानी पीने से पुरुषों को मिलेंगे ये 5...

August 27, 2025

आँखों का धुंधलापन होगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया सौंफ...

August 27, 2025

स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां...

August 27, 2025
अमेरिकी दूत के विरोध में सड़कों पर क्यों उतर आई लेबनान की जनता? US ने पीछे हटाए कदम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

अमेरिकी दूत के विरोध में सड़कों पर क्यों उतर आई लेबनान की जनता? US ने पीछे हटाए कदम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अमेरिकी दूत के विरोध में सड़कों पर क्यों उतर आई लेबनान की जनता? US ने पीछे हटाए कदम
अमेरिकी दूत के विरोध में सड़कों पर क्यों उतर आई लेबनान की जनता? US ने पीछे हटाए कदम
अमेरिकी दूत के विरोध में सड़कों पर क्यों उतर आई लेबनान की जनता? US ने पीछे हटाए कदम
अमेरिकी दूत के विरोध में सड़कों पर क्यों उतर आई लेबनान की जनता? US ने पीछे हटाए कदम
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?