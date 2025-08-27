अमेरिकी दूत के विरोध में सड़कों पर क्यों उतर आई लेबनान की जनता? US ने पीछे हटाए कदम

Anti-American protests Lebanon: दक्षिणी लेबनान में अमेरिकी नेताओं के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अरब पत्रकारों पर ट्रंप के विशेष दूत की टिप्पणी के बाद पूरे लेबनान में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। इन विरोध प्रदर्शनों के कारण अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को टायर और खियाम का अपना दौरा रद्द करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग अमेरिकी दूत टॉम बैरक के उस बयान से नाराज़ हैं जिसमें उन्होंने अरब पत्रकारों को असभ्य कहा था।

मंगलवार को अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने राष्ट्रपति भवन से वहाँ मौजूद पत्रकारों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “हम यहाँ अलग नियम लागू करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक पल के लिए चुप रहें,” और धमकी दी, “जैसे ही हालात अराजक होंगे और व्यवहार पशुवत होगा, हम चले जाएँगे।”

उन्होंने कहा, “अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो शालीनता, दयालुता और सहिष्णुता से पेश आएँ, क्योंकि इस क्षेत्र में जो हो रहा है, वही समस्या है।” उनके बयानों को पूरे लेबनान और अरब जगत में अपमान के तौर पर देखा गया है।

विरोध प्रदर्शनों के बाद यात्रा रद्द करनी पड़ी

टीवी9 की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के लोगों, खासकर सीमावर्ती गाँवों के लोगों ने, दक्षिणी शहर खियाम में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें इज़राइली हमलों के लिए अमेरिकी समर्थन और लेबनान के आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप की निंदा की गई। यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय हुआ जब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आज देश के दक्षिणी हिस्से का दौरा करने वाला था।

Barrak just called Lebanese journalists covering his conference as “animalistic,” and said he wanted them to act as “civilized” for him to continue The despicable level of shamelessness and doormatness reached by our gov. is repulsive. This came just after meeting the president! pic.twitter.com/YSNFQerB0J — Hussein (@EyesOnSouth1) August 26, 2025

प्रदर्शन में शामिल लोगों ने नारे लगाए और लेबनान और उसके लोगों के खिलाफ अमेरिका के अपमानजनक बयानों का खंडन किया। लोगों ने देश की संप्रभुता बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और अपने देश में इज़राइली हमलों और अमेरिकी हस्तक्षेप को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया।

हिज़्बुल्लाह के आत्मसमर्पण पर ज़ोर

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल लेबनान में हिज़्बुल्लाह पर अपने हथियार डालने का दबाव बना रहा है। मंगलवार को लेबनान से बोलते हुए, कांग्रेस सदस्य जीन शाहीन ने संकेत दिया कि वह इस बात पर चर्चा करने के लिए वहाँ नहीं थीं कि इज़राइल ने क्या किया है या क्या करेगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि “लक्ष्य हिज़्बुल्लाह को निरस्त्र करना है,” जबकि हिज़्बुल्लाह का कहना है कि वह इज़राइली कब्जे को समाप्त किए बिना अपने हथियार नहीं डालेगा।

