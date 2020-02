नई दिल्ली. अंतराष्ट्रीय मंचों पर अपनी जमकर तारीफ करने वाली पाकिस्तान की इमरान खान सरकार दुनियाभर में फैल रहे कोरोना वायरस के हाहाकार में चीन में फंसे अपने छात्रों को बचाने के लिए भी सक्षम नहीं है. इसका ताजा उदाहरण है पाकिस्तानी छात्रों की मदद मांगते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो और उनके परिवारों का पाकिस्तान में सड़कों पर उतरकर विरोध. सिर्फ आम लोग ही नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी पाकिस्तान सरकार से चीन में फंसे बच्चों को वापस लेने की बात कह चुका है. इस सबके बावजूद भी पाकिस्तान की पीटीआई सरकार अपने देश के छात्रों को बचाने के लिए किसी भी तरह का कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है.

पाकिस्तान सरकार से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जब फंसे छात्रों को वापस देश लाने के फैसले पर विचार करने लिए कहा तो सरकार ने कुछ अजीब तर्क अदलात में दिए. इमरान खान सरकार ने कहा कि दुनिया के 194 मुल्कों में से सिर्फ 23 देशों ने ही अपने नागरिकों को चीन से वापस बुलाया है.

हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब पर कहा कि 23 देश अपने नागरिकों को वापस बुलाने का इंतजाम कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं. इसके साथ ही कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश जब अपने नागरिकों को चीन से निकाल सकता है तो पाकिस्तान अपने छात्रों को क्यों नहीं ला सकता है.

This protest outside Karachi Press Club is not in limelight.

Students are stucked in #China after #CornonaVirus

Families protesting against policies of current government !!#China #Pakistan #Protest #Corona pic.twitter.com/BdR25Vcdzc

— Sibte Hassan (@SibteHR) February 16, 2020