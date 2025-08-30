Home > विदेश > Putin के साथ मुलाकात से पहले PM मोदी ने की जेलेंस्की से बात, क्या भारत करवाएंगा रूस-यूक्रेन जंग को खत्म?

Putin के साथ मुलाकात से पहले PM मोदी ने की जेलेंस्की से बात, क्या भारत करवाएंगा रूस-यूक्रेन जंग को खत्म?

Zelenskyy Call Pm Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से यूक्रेन में युद्ध और शांति की संभावनाओं पर बात की।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 30, 2025 21:23:00 IST

Zelenskyy Call Pm Narendra Modi
Zelenskyy Call Pm Narendra Modi

Zelenskyy Call Pm Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से यूक्रेन में युद्ध और शांति की संभावनाओं पर बात की। 

यह बातचीत मोदी के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की संभावना से एक दिन पहले हुई, जो एक त्रिपक्षीय बैठक है जिस पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

X पर दी बातचीत की जानकारी

प्रधानमंत्री मोदी ने X पर कहा कि, “राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को आज फ़ोन पर बात करने के लिए धन्यवाद। हमने चल रहे संघर्ष, उसके मानवीय पहलू और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। भारत इस दिशा में सभी प्रयासों को पूर्ण समर्थन देता है”।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जेलेंस्की ने यूक्रेन से संबंधित हालिया घटनाक्रमों पर प्रधानमंत्री के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेनी नेता का धन्यवाद किया और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ और निरंतर रुख और शांति की शीघ्र बहाली के प्रयासों के लिए समर्थन की पुष्टि की।

ज़ेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि उन्होंने यूरोपीय नेताओं की उपस्थिति में ट्रम्प के साथ अपनी सार्थक और महत्वपूर्ण बातचीत के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को सूचित किया और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के लिए यूक्रेन की तत्परता की पुष्टि की।

जेलेंस्की ने दिया पीएम मोदी को धन्यवाद

ज़ेलेंस्की ने X पर कहा “मैं प्रधानमंत्री को पीड़ितों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति व्यक्त की गई संवेदनाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से पहले हमने अपनी स्थिति में समन्वय स्थापित किया था। इस युद्ध का अंत तत्काल युद्धविराम और आवश्यक शांति से होना चाहिए। यह स्थिति सभी समझते हैं और इसका समर्थन करते हैं”।

जेलेंस्की ने ज़ोर देकर कहा कि भारत महत्वपूर्ण SCO शिखर सम्मेलन से पहले “आवश्यक प्रयास करने और रूस तथा अन्य नेताओं को उचित संकेत देने के लिए तैयार है”।

 पुतिन और पीएम मोदी की होगी मुलाकात

उनकी यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा के महत्व को रेखांकित करती है, जहाँ उनके पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत करने की उम्मीद है, जिसे कई लोग डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका द्वारा छेड़े गए टैरिफ युद्ध के विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन के रूप में वर्णित कर रहे हैं।

भारत-यूक्रेन साझेदारी

नेताओं ने भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय साझेदारी में प्रगति की भी समीक्षा की और आपसी हित के सभी क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने यात्राओं के आदान-प्रदान की तैयारियों और संयुक्त अंतर-सरकारी आयोग की बैठक के आयोजन पर भी चर्चा की।

Trump के सलाहकार की इस विदेशी संगठन ने कर दी बोलती बंद, कहा – रूस-यूक्रेन संकट के लिए भारत जिम्मेदार नहीं…

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
Putin के साथ मुलाकात से पहले PM मोदी ने की जेलेंस्की से बात, क्या भारत करवाएंगा रूस-यूक्रेन जंग को खत्म?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Putin के साथ मुलाकात से पहले PM मोदी ने की जेलेंस्की से बात, क्या भारत करवाएंगा रूस-यूक्रेन जंग को खत्म?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Putin के साथ मुलाकात से पहले PM मोदी ने की जेलेंस्की से बात, क्या भारत करवाएंगा रूस-यूक्रेन जंग को खत्म?
Putin के साथ मुलाकात से पहले PM मोदी ने की जेलेंस्की से बात, क्या भारत करवाएंगा रूस-यूक्रेन जंग को खत्म?
Putin के साथ मुलाकात से पहले PM मोदी ने की जेलेंस्की से बात, क्या भारत करवाएंगा रूस-यूक्रेन जंग को खत्म?
Putin के साथ मुलाकात से पहले PM मोदी ने की जेलेंस्की से बात, क्या भारत करवाएंगा रूस-यूक्रेन जंग को खत्म?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?