Video: 80 के उम्र में सठियाए ट्रंप का सहारा बने पीएम मोदी, प्रधानमंत्री की दरियादिली का गवाह बने 7 देश

PM Modi Help Trump: फ्रांस के एवियन में G-7 समिट में फोटोशूट से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद की. इस दौरान सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष खड़े थे. तभी अमेरिकी राष्ट्रपति आए तो पोडियम पर चढ़ने के दौरान थोड़ा लड़खड़ा रहे थे. तभी पीएम मोदी ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया. ट्रंप पीएम मोदी का हाथ थामकर पोडियम पर चढ़े.
इसके बाद जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की पत्नी ब्रिगिट मैक्रों भी पोडियम पर चढ़ने के दौरान लड़खड़ा रही थीं तो ट्रंप ने हाथ बढ़ाकर उनको सहारा दिया और संभाल लिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जो चर्चा का विषय बना हुआ है.
किस बीमारी से जूझ रहे ट्रंप?
80 साल के डोनाल्ड ट्रंप क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी बीमारी से पीड़िता है. इस बीमारी की वजह से टखनों और हाथों में सूजन आ सकती है और त्वचा का रंग बदल सकता है. खून के बहाव से जुड़ी यह समस्या अक्सर 70 साल से अधिक उम्र के लोगों में देखी जाती है और हर साल इसके 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आते हैं.
#WATCH | PM @narendramodi lends a helping hand to US President Donald Trump before family photo at G-7 summit in Evian, France.@MEAIndia @IndiaembFrance @POTUS #G7Summit #PMModiInFrance pic.twitter.com/rooiGQp3f5
— DD News (@DDNewslive) June 16, 2026
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ट्रंप को इस बीमारी का पता कब चला?
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने हाथ में थोड़ी सूजन दिखने के बाद इस बीमारी का पता चला. इसके बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड और पूरी जांच करवाई. व्हाइट हाउस के मुताबिक, स्कैन में ‘डीप वेन थ्रॉम्बोसिस’ या आर्टरी से जुड़ी बीमारी का कोई संकेत नहीं मिला. गंभीर मामलों में इस बीमारी से अल्सर और खून के थक्के जमने जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
कितने साल से लोगों को प्रभावित करती है ये बीमारी
बताया जा रहा है कि यह बीमारी मुख्य रूप से 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को प्रभावित करती है और उम्र बढ़ने के साथ इसता खतरा भी बढ़ने लगता है. इसके अलावा, व्हाइट हाउस ने बताया कि हाथ में जो निशान या चोट जैसे निशान दिखाई दे रहे थे. वे बार-बार हाथ मिलाने की वजह से हुए थे. इसके अलावा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा उम्र में राष्ट्रपति का पद संभालने वाले व्यक्ति हैं.
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