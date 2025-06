Cyprus highest honor to PM Modi: साइप्रस की धरती से पीएम मोदी ने एक बार फिर दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का एहसास कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को साइप्रस के लिमासोल शहर में बिजनेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आपको बता दें कि यह कॉन्फ्रेंस साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस की मौजूदगी में आयोजित की गई थी। इस दौरान साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस III से सम्मानित किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 से अब तक 23 देशों से सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। ये सम्मान उनके कुशल नेतृत्व, वैश्विक कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में योगदान को दर्शाते हैं। ये सम्मान भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और प्रधानमंत्री मोदी की प्रभावी विदेश नीति का भी प्रमाण हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नीति-निर्माण में स्थिरता, कारोबारी माहौल में सुधार, डिजिटल क्रांति और अगली पीढ़ी के सुधारों ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना दिया है। उन्होंने कहा, “भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द यह तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। भारत में जीएसटी जैसे कर सुधार, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी, कानूनों का गैर-अपराधीकरण और व्यापार में विश्वास बढ़ाने जैसे कई बड़े बदलाव हुए हैं।”

#WATCH | Nicosia: President of Cyprus, Nikos Christodoulides awards Prime Minister Narendra Modi with Grand Cross of the Order of Makarios III, the highest honour in Cyprus.

(Video: ANI/DD) pic.twitter.com/a5eqebCyoR

— ANI (@ANI) June 16, 2025