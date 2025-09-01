चीन में पाक को PM Modi की सीधी चेतावनी, शहबाज शरीफ से मांगा पहलगाम हमले का जवाब

PM Modi In China: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया और पहलगाम आतंकवादी हमले का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज की मौजूदगी में कहा, “भारत पिछले चार दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। हाल ही में, हमने पहलगाम में आतंकवाद का सबसे बुरा रूप देखा। मैं उस मित्र देश के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो दुख की इस घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहा।

शहबाज को खुली चेतावनी

प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र में पहलगाम आतंकवादी हमले के मुद्दे पर बात की, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी उपस्थित थे। 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, इसका ज़िक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को खुला समर्थन हमें कभी स्वीकार्य हो सकता है? हमें स्पष्ट रूप से कहना होगा कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई में कोई दोहरा मापदंड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आतंकवाद का मिटेगा नामोनिशान

इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने कहा, “सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार होते हैं। लेकिन आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद इस राह में बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद केवल एक देश की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी नागरिक इससे खुद को सुरक्षित नहीं मान सकता। इसलिए, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकता पर जोर दिया है। भारत ने अलकायदा और उससे जुड़े आतंकवादी संगठनों से लड़ने की पहल की। ​​पीएम मोदी ने कहा कि संयुक्त सूचना अभियान का नेतृत्व करके,हमने आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें आपके समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

