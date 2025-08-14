PAK News: संघर्ष में पाक सेना को जीत मिली…Operation Sindoor पर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा PAK, शहबाज-मुनीर के बाद जाने किसने उगला जहर?

Pakistan Independence Day: पड़ोसी देश पाकिस्तान में आवाम से झूठ बोलना और भारत के हाथों ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार को छिपाना जैसे आदत बन गई है। पीएम शहबाज, उनका पूरा मंत्रिमंडल, आसिम मुनीर और उनकी सेना अभी तक पाक की आवाम से झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में वहां के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी जमकर झूठ बोला है।

जरदारी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर अटैक करके गलत किया, लेकिन पाक ने भी इसका अच्छी तरह जवाब दिया। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया।

भारत ने आक्रामण करके गलत किया – जरदारी

रेडियो पाकिस्तान के अनुसार, जरदारी ने कहा, “भारत ने हमला करके गलत किया, लेकिन पाकिस्तान ने साहस और संयम से जवाब दिया। दुनिया को भी पता चल गया है कि हमारा देश शांति चाहता है, लेकिन अपनी अखंडता की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हम किसी के दबाव में नहीं झुकते और न ही कभी झुकेंगे।”

ऑपरेशन सिंदूर पर बोला झूठ

राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर भी जमकर झूठ बोला। जरदारी ने कहा कि, भारत के साथ हुए संघर्ष में पाक सेना को जीत मिली। भारत के साथ हुए संघर्ष की जीत ने हमें याद दिलाया कि सभी एकजुट हैं। हम सभी का एक ही लक्ष्य है।

कश्मीर को लेकर भी उगला जहर

हर पाकिस्तानी नेता की तरह ज़रदारी ने भी अपने बयान में कश्मीर का ज़िक्र किया। जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का समर्थन करेगा। उन्होंने कहा, “हम सब कश्मीर के साथ हैं। उनका साहस और न्याय के लिए संघर्ष हमारे दिल के बहुत क़रीब है। पाकिस्तान उनके आत्मनिर्णय के अधिकार को हासिल होने तक अपना अटूट कूटनीतिक, नैतिक और राजनीतिक समर्थन जारी रखेगा।”

बता दें कि जरदारी ने पाकिस्तान की झूठी तारीफ करते हुए कहा कि उनके देश ने हर क्षेत्र में सफलता हासिल की है। अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो इस दौरान भारत ने सौ से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय शहरों पर हमले की नाकाम कोशिश की थी।

