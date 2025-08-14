Home > विदेश > PAK News: संघर्ष में पाक सेना को जीत मिली…Operation Sindoor पर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा PAK, शहबाज-मुनीर के बाद जाने किसने उगला जहर?

PAK News: संघर्ष में पाक सेना को जीत मिली…Operation Sindoor पर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा PAK, शहबाज-मुनीर के बाद जाने किसने उगला जहर?

Pakistan Independence Day: पड़ोसी देश पाकिस्तान में आवाम से झूठ बोलना और भारत के हाथों ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार को छिपाना जैसे आदत बन गई है। अब इसी कड़ी में वहां के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी जमकर झूठ बोला है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 14, 2025 15:35:00 IST

Zardari On Operation Sindoor
Zardari On Operation Sindoor

Pakistan Independence Day: पड़ोसी देश पाकिस्तान में आवाम से झूठ बोलना और भारत के हाथों ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार को छिपाना जैसे आदत बन गई है। पीएम शहबाज, उनका पूरा मंत्रिमंडल, आसिम मुनीर और उनकी सेना अभी तक पाक की आवाम से झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में वहां के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी जमकर झूठ बोला है। 

जरदारी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर अटैक करके गलत किया, लेकिन पाक ने भी इसका अच्छी तरह जवाब दिया। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया।

भारत ने आक्रामण करके गलत किया – जरदारी

रेडियो पाकिस्तान के अनुसार, जरदारी ने कहा, “भारत ने हमला करके गलत किया, लेकिन पाकिस्तान ने साहस और संयम से जवाब दिया। दुनिया को भी पता चल गया है कि हमारा देश शांति चाहता है, लेकिन अपनी अखंडता की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हम किसी के दबाव में नहीं झुकते और न ही कभी झुकेंगे।”

ऑपरेशन सिंदूर पर बोला झूठ

राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर भी जमकर झूठ बोला। जरदारी ने कहा कि, भारत के साथ हुए संघर्ष में पाक सेना को जीत मिली। भारत के साथ हुए संघर्ष की जीत ने हमें याद दिलाया कि सभी एकजुट हैं। हम सभी का एक ही लक्ष्य है।

कश्मीर को लेकर भी उगला जहर

हर पाकिस्तानी नेता की तरह ज़रदारी ने भी अपने बयान में कश्मीर का ज़िक्र किया। जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का समर्थन करेगा। उन्होंने कहा, “हम सब कश्मीर के साथ हैं। उनका साहस और न्याय के लिए संघर्ष हमारे दिल के बहुत क़रीब है। पाकिस्तान उनके आत्मनिर्णय के अधिकार को हासिल होने तक अपना अटूट कूटनीतिक, नैतिक और राजनीतिक समर्थन जारी रखेगा।”

बता दें कि जरदारी ने पाकिस्तान की झूठी तारीफ करते हुए कहा कि उनके देश ने हर क्षेत्र में सफलता हासिल की है। अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो इस दौरान भारत ने सौ से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय शहरों पर हमले की नाकाम कोशिश की थी।

Trump-Putin Meeting: बहुत जल्द मिलेंगे दुनिया के 2 खूंखार तानाशाह, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर आएगा बड़ा अपडेट

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
PAK News: संघर्ष में पाक सेना को जीत मिली…Operation Sindoor पर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा PAK, शहबाज-मुनीर के बाद जाने किसने उगला जहर?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

PAK News: संघर्ष में पाक सेना को जीत मिली…Operation Sindoor पर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा PAK, शहबाज-मुनीर के बाद जाने किसने उगला जहर?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

PAK News: संघर्ष में पाक सेना को जीत मिली…Operation Sindoor पर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा PAK, शहबाज-मुनीर के बाद जाने किसने उगला जहर?
PAK News: संघर्ष में पाक सेना को जीत मिली…Operation Sindoor पर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा PAK, शहबाज-मुनीर के बाद जाने किसने उगला जहर?
PAK News: संघर्ष में पाक सेना को जीत मिली…Operation Sindoor पर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा PAK, शहबाज-मुनीर के बाद जाने किसने उगला जहर?
PAK News: संघर्ष में पाक सेना को जीत मिली…Operation Sindoor पर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा PAK, शहबाज-मुनीर के बाद जाने किसने उगला जहर?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?