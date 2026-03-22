इस्लामिक देशों पर वायरल भविष्यवाणी से मचा हड़कंप, खाक में मिल जाएगा पाकिस्तान; भारत पर भी किया हैरान करने वाला दावा

Viral Prediction: दुनिया भर में युद्ध और तनाव के बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पुरानी भविष्यवाणी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. यह भविष्यवाणी आग की तरह वायरल हो रही है. 1972 की एक शाकाहारी पत्रिका का पन्ना लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. जिसमें भविष्य में बड़े युद्ध, देशों के विनाश और जनसंहार जैसे खतरनाक दावे किए ग हैं. सोशल मीडिया पर इस पुरानी पत्रिका के कथित वायरल पन्ने में भविष्य को लेकर हैरान कर देने वाले दावे किए जा रहे हैं. इस पन्ने पर शाकाहारी पत्रिका, 12 जनवरी 1972 लिखा हुआ नजर आ रहा है.

नहीं रहेगा पाकिस्तान नाम का देश

यह वायरल पन्ने में दावा किया गया है कि इजराइल और अरब देशों के बीच भयंकर युद्ध होगा. कई अरब देशों पर इजराइल अपना नियंत्रण जमा लेगा. पन्ने में भारत को लेकर भी दावे किए गए हैं. कथित भविष्यवाणी में खाड़ी के कुछ देशों पर भारत के नियंत्रण की बात कही गई है. पूर्वी पाकिस्तान समाप्त हो गया है और पश्चिमी पाकिस्तान भी जल्द खत्म हो जाएगा. पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं रहेगा. कई मुस्लिम देश आपस में लड़कर तबाह हो जाएंगे. दुनिया में मुसलमानों की संख्या बाकी सभी धर्मों से कम हो जाएगी. जो मुसलमान बच जाएंगे, वह भी धर्मात्मा होंगे. सभी छोटे देश बड़े देशों में मिल जाएंगे. अधिकांश हिस्सों में देशों के बीच युद्ध होगा और जनसंहार जैसी स्थिति बनेगी.

AI fake profiles: खूबसूरत महिला सैनिक की सच्चाई ने चौंकाया, कभी ट्रंप तो कभी पुतिन के साथ आई नजर

क्या है ये शाकाहारी पत्रिका ?

शाकाहारी पत्रिका एक हिंदी प्रकाशन माना जाता है. जो शाकाहार, धर्म, समाज और नैतिक मूल्यों से जुड़े विषयों पर लेख प्रकाशित करता था. इसका उद्देश्य शाकाहार, अहिंसा और नैतिक जीव के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना था. आज जब गाजा में तनाव, अरब देशों के बीच युद्ध काफी बढ़ गया है. इसी के चलते पुरानी भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं.वायरल पोस्ट के अनुसार, यह पत्रिका शाकाहारी सदाचारी बाल संघ द्वारा प्रकाशित की गई थी. इस पत्रिका की स्थापना 2 अक्टूबर 1969 को बाबा जयगुरुदेव ने की थी.

Natanz nuclear plant: ईरान के नतान्ज़ परमाणु संयंत्र पर हमला, आईएईए को दी रिपोर्ट, रेडिएशन लेवल पर आई बड़ी अपडेट