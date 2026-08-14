Bangladesh Power Crisis: बांग्लादेश में बिजली संकट से हाहाकार, रात 8 बजे बाजार बंद करने का आदेश, भारत से मांगी मदद

Bangladesh Power Crisis News: बांग्लादेश में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है. देश में हर दिन बिजली की मांग करीब 18,000 मेगावाट है, लेकिन मौजूदा संकट के कारण बिजली की आपूर्ति घटकर लगभग 13,000 मेगावाट रह गई है. इस संकट के बीच बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्री इकबाल हसन महमूद ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के साथ बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने भारत से अतिरिक्त डीजल की आपूर्ति करने का अनुरोध किया.

मंत्री इकबाल हसन महमूद ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच एक पाइपलाइन मौजूद है, जिसके माध्यम से डीजल की आपूर्ति की जाती है. उन्होंने भारत से इस पाइपलाइन के जरिए अतिरिक्त डीजल उपलब्ध कराने का आग्रह किया है.

प्राकृतिक गैस की कमी की वजह से ऊर्जा संकट

बांग्लादेश में मौजूदा ऊर्जा संकट का मुख्य कारण प्राकृतिक गैस की कमी है. यह कमी मुख्य रूप से 21 जुलाई को एक अमेरिकी कंपनी द्वारा संचालित प्राकृतिक गैस टर्मिनल में लगी आग के बाद और गंभीर हो गई है.

इसके अलावा, खराब मौसम के कारण तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) ले जाने वाले कई जहाज समुद्र में फंसे हुए हैं, जिससे देश में गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है.

बांग्लादेश कर रहा है ये उम्मीद

बिजली उत्पादन के लिए गैस की उपलब्धता कम होने के कारण बांग्लादेश में बिजली उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है. ऐसे में बांग्लादेश को उम्मीद है कि भारत से अतिरिक्त ईंधन की मदद मिलने से मौजूदा बिजली संकट को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा.

फिलहाल इस समय बांग्लादेश के कई हिस्सों में रोज 8 से 10 घंटे तक बिजली कट रही है. इसका सबसे ज्यादा असर राजधानी ढाका के बाहर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है. गर्मी ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है.

मॉल-बाजार-दुकानों को रात 8 बजे तक बंद करने का आदेश

बिजली की कमी से निपटने के लिए सरकार ने बुधवार से देशभर में शॉपिंग मॉल, बाजार और दुकानों को रात 8 बजे तक बंद करने का आदेश दिया है. मेलों, व्यापारिक मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी 8 बजे तक खत्म करना होगा.

वहीं रोशनी वाले बिलबोर्ड रात 7 बजे तक बंद करने होंगे और सजावटी रोशनी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है. हालांकि, खाने की दुकानें, अस्पताल और फार्मेसियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है.