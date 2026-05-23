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Portuguese News: जंगल में ऐसा क्या करके भागी गर्लफ्रेंड, 100 मील दूर बॉयफ्रेंड के साथ हुई गिरफ्तार

Portuguese News: अपने ही सगे बेटों को जंगल में छोड़ कर बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली गर्लफ्रेंड को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया.

By: JP Yadav | Published: May 23, 2026 7:57:44 PM IST

पुर्तगाल में अजब मामला, अपने दो बेटों को जंगल में छोड़कर भागी मां
पुर्तगाल में अजब मामला, अपने दो बेटों को जंगल में छोड़कर भागी मां


Portuguese News: अपने ही बेटों को जंगल में छोड़ने की आरोपी सेक्सोलॉजिस्ट मां ने पुर्तगाल कोर्ट में सुनवाई के दौरान ओपेरा गाया, जिसके चलते जज के साथ-साथ पूरा कोर्ट रूम हैरान रह गया. हैरत की बात यह है कि इस दौरान सौतेले पिता ने चिल्लाकर कहा- आई लव यू. दरअसल, एक सेक्सोलॉजिस्ट मां और उसके पार्टनर पर पुर्तगाल के एक जंगल में अपने दो छोटे बेटों को छोड़ने का आरोप है. कोर्ट में हुई एक अजीब सुनवाई के दौरान महिला अचानक गाना गाने लगी. हद तो तब हो गई जब दोनों एक-दूसरे से प्यार का इज़हार करने लगे.

मरीन रूसो (41) और पूर्व पुलिस अधिकारी मार्क बैलाब्रीगा (55) पर आरोप है कि उन्होंने 5 साल के बार्थेलेमी और 3 साल के ज़ैकरी को आंखों पर पट्टी बांधकर छोड़ दिया था. इसे एक ‘अजीबोगरीब खजाने की खोज’ (treasure hunt) बताया जा रहा है. दोनों बेटों को छोड़ने के बाद मरीन रूसो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस घर आ गई. वहीं, दोनों बच्चे मंगलवार (19 मई, 2026) को एक गांव की सड़क पर अकेले रोते-चिल्लाते मिले.

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जंगल से 100 मील दूर मिला था जोड़ा 

दोनों बच्चों की जानकारी के आधार पर पुर्तगाल पुलिस ने मरीन रूसो और बैलाब्रीगा को लिस्बन के पास एक कैफ़े में तलाशा. यह करीब  100 मील दूर था.  इसके बाद शुक्रवार (22 मई, 2026) को इस फ्रांसीसी जोड़ो को हथकड़ियों में पुर्तगाली पुलिस अधिकारियों की निगरानी में कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान मरीन रूसो को ओपेरा सिंगर की तरह गाते हुए सुना गया जबकि बैलाब्रीगा ने फ्रेंच में चिल्लाकर कहा-आई लव यू’ (मैं तुमसे प्यार करता हूं). यह लम्हा कोर्ट रूम को हैरान कर गया. 

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सीसीटीवी के जरिये पकड़े गए दोनों

CCTV फुटेज में पुर्तगाली अधिकारी इस फ्रांसीसी जोड़े को एक इंतज़ार कर रही कार तक ले जाते हुए दिखे. स्थानीय पुलिस के मुताबिक उन्हें एक कैफे की छत पर ट्रैक किया गया था, जहां मरीन रूसो और बैलाब्रीगा नाश्ते के साथ धूप सेंक रहे थे.

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यह सब तब हुआ जब लगभग 48 घंटे पहले 5 और 3 साल के दो परेशान बच्चे लगभग 125 मील दूर एक ग्रामीण सड़क पर अकेले रोते हुए पाए गए थे. पिछले दिनों यह जोड़ा  लिस्बन से 90 मिनट की ड्राइव पर उत्तर में स्थित फातिमा शहर के ‘ओ वास्को’ कैफे में अपनी फ्रेंच नंबर प्लेट वाली ओपल कार से पहुंचते हुए देखा गया था.

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Tags: Portuguese News
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