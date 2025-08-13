Home > विदेश > न कोई युद्ध, न कोई महामारी, फिर भी तेजी से घट रही आबादी…भारत के मित्र देश ने अपने यहां लगाई ‘साइलेंट इमरजेंसी’; जाने आखिर क्या है मामला?

August 13, 2025

Japan Population Decline: जहां एक तरफ दुनिया के कई देश इस वक्त जंग और सैन्य संघर्ष से जूझ रहे हैं तो वहीं एक ऐसा देश भी है, जहां बिना किसी युद्ध और आपदा के तेजी से जनसंख्या गिर रही है। यहां पर हम जापान की बात कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2024 में जापानी नागरिकों की जनसंख्या में रिकॉर्ड गिरावट आएगी – 900,000 से ज़्यादा – क्योंकि देश अपनी लगातार कम जन्म दर को कम करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

जहाँ कई विकसित देश कम जन्म दर से जूझ रहे हैं, वहीं जापान में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है, जहाँ वर्षों से जनसंख्या में गिरावट आ रही है।

प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने इस स्थिति को “शांत आपातकाल” बताया है और इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए अधिक लचीले कार्य घंटों और निःशुल्क डे केयर जैसे परिवार-अनुकूल उपायों का वादा किया है।

तेजी से घट रही है जापान की जनसंख्या

पिछले साल, जापानी लोगों की संख्या 908,574 या 0.75 प्रतिशत घटकर 120.65 मिलियन रह गई। गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि यह गिरावट – लगातार 16वें वर्ष – 1968 में सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है। हालाँकि, विदेशी निवासियों की कुल संख्या 2013 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर थी।

1 जनवरी, 2025 तक 3.67 मिलियन विदेशी थे, जो जापान की कुल जनसंख्या का लगभग तीन प्रतिशत है, जो उस तिथि तक 124.3 मिलियन से अधिक थी। देश की कुल जनसंख्या 2023 से 0.44 प्रतिशत कम हो गई है।

जापान दूसरा सबसे वृद्ध आबादी वाला देश 

आयु के हिसाब से, 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के जापानी नागरिक कुल जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत थे, जबकि 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के लोग 60 प्रतिशत थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि है। विश्व बैंक के अनुसार, छोटे से मोनाको के बाद जापान दुनिया की दूसरी सबसे वृद्ध आबादी वाला देश है।

जून में जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल जापान में जन्मों की संख्या रिकॉर्ड पहली बार 700,000 से नीचे रही।

तेज़ी से वृद्ध होते इस देश में 2024 में 686,061 नवजात शिशुओं का स्वागत हुआ – जो 2023 की तुलना में 41,227 कम है, जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है। यह 1899 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से सबसे कम आंकड़ा था।

जापान खाली पड़े हुए हैं घर

घटती जनसंख्या ग्रामीण समुदायों को भी प्रभावित कर रही है, पिछले दो दशकों में जापान में परित्यक्त घरों की संख्या लगभग 40 लाख तक पहुँच गई है, जैसा कि पिछले साल जारी सरकारी आंकड़ों से पता चलता है।

इनमें से कई घर बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के हैं, जिन्हें ये घर अपने रिश्तेदारों से विरासत में मिले हैं और जो इन्हें या तो बनवाने में असमर्थ हैं या फिर बनवाने को तैयार नहीं हैं।

दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला, जापानी महिला टोमिको इटूका का दिसंबर में 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जापान में आमतौर पर महिलाएं लंबी उम्र का आनंद लेती हैं, लेकिन बढ़ती बुजुर्ग आबादी के कारण चिकित्सा और कल्याण संबंधी खर्च बढ़ रहे हैं, और इसके लिए श्रम शक्ति भी कम हो रही है।

