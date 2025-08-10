चुनाव आयोग ने Rahul Gandhi के एक और दावे का किया पर्दाफाश, सुन दंग रह गए कांग्रेस कार्यकर्ता

Election Commission vs Rahul Gandhi: चुनाव आयोग ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हाल ही में किए गए एक और दावे की तथ्य-जांच की, जिसमें कथित चुनावी धांधली के बारे में दावा किया गया था। यह मामला उनके और चुनाव आयोग के बीच विवाद का विषय बन गया है। गुरुवार को राहुल गांधी ने “वोट चोरी” के विस्फोटक दावों वाला एक प्रेजेंटेशन साझा किया। कई आरोपों के बीच, उन्होंने एक 70 वर्षीय महिला की कहानी भी साझा की, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि उसने पहली बार वोट देने वालों के लिए बने फॉर्म 6 का दुरुपयोग करते हुए दो महीने में दो बार मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि “मैं आपको शकुन रानी की कहानी बताता हूँ। वह पहली बार मतदाता बनीं। उनकी उम्र 70 साल है। उन्होंने एक बार फॉर्म 6 भरा और कुछ महीने बाद, उन्होंने फिर से फॉर्म 6 भरा। उनका नाम दो बार मतदाता सूची में दर्ज था। और वह पहली बार मतदाता के रूप में सूचीबद्ध हैं। तो क्या शकुन रानी ने वोट दिया या किसी और ने शकुन रानी को वोट दिया? इसे छिपाने के लिए, हमें सीसीटीवी डेटा नहीं दिया जा रहा है। और, शकुन रानी का मामला ऐसा अकेला मामला नहीं है। ऐसे हज़ारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 भरकर अपना नाम दो-तीन बार मतदाता सूची में दर्ज कराया है,”

चुनाव आयोग ने दावे को किया खारिज

हालांकि, चुनाव आयोग ने आज इस दावे को खारिज कर दिया और कहा, “चुनाव आयोग की जाँच में पाया गया कि शकुन रानी ने केवल एक बार वोट दिया था, न कि दो बार, जैसा कि राहुल गांधी ने दावा किया है।”

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि सुश्री रानी के पहचान पत्र, जिसमें टिक मार्क वाला एक दस्तावेज़ दिखाया गया था, का इस्तेमाल करके कथित तौर पर एक मतदान केंद्र अधिकारी द्वारा दो वोट डाले गए थे। हालाँकि अपने 5-सूत्रीय जवाब में, चुनाव आयोग (ईसी) ने कहा कि उनके द्वारा दिखाया गया दस्तावेज़ “मतदान अधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज़ नहीं है”।

इसमें गया कि “आपने यह भी कहा है कि मतदान अधिकारी द्वारा दिए गए रिकॉर्ड के अनुसार, श्रीमती शकुन रानी ने दो बार मतदान किया है। : “क्या इस पहचान पत्र से दो बार वोट पड़े हैं? कागज़ पर जो निशान दिख रहा है, वह मतदान केंद्र के अधिकारी का है… इस कार्यालय द्वारा की गई प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति में दिखाया गया निशान वाला दस्तावेज़ मतदान अधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज़ नहीं है,”।

राहुल गांधी को भेजा नोटिस

चुनाव आयोग ने अब राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा है और उनसे वे प्रासंगिक दस्तावेज़ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है जिनके आधार पर उन्होंने यह दावा किया था कि रानी “या किसी और ने दो बार मतदान किया है, ताकि इस कार्यालय द्वारा विस्तृत जाँच की जा सके।” राहुल गांधी ने दावा किया था कि उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग से डिजिटल मतदाता सूची और मतदान केंद्र की सीसीटीवी फुटेज माँगी थी, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर जानकारी नहीं दी। “फिर हमने अपनी जाँच की, आरटीआई दायर की और हमें आँकड़े मिले। उन्होंने आरोप लगाया, “सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग और भाजपा चुनाव चुरा रहे हैं।”

इंडिया ब्लॉक की बैठक में अपनी प्रेजेंटेशन के बाद चुनाव आयोग ने एक प्रतिक्रिया में राहुल गांधी से कहा था कि या तो वे शपथ लेकर अपने आरोप प्रस्तुत करें या राष्ट्र से माफ़ी मांगें। इसने उनके दावों को “विकृत और निराधार विश्लेषण” बताकर खारिज कर दिया और कहा कि अगर राहुल गांधी घोषणापत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो “इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने विश्लेषण पर विश्वास नहीं है और वे बेतुके आरोप लगा रहे हैं।” इंडिया ब्लॉक की बैठक बिहार में विवादास्पद मतदाता सूची संशोधन और भाजपा-चुनाव आयोग के “वोट चोरी मॉडल” पर केंद्रित थी।

इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग के बीच “मिलीभगत” के ज़रिए चुनावों में “बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी” के विस्फोटक दावों के साथ एक प्रेजेंटेशन दी थी।