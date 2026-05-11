बाथरूम अंदर से बंद था, फिर युवती की कैसे और क्यों हुई मौत, हत्या या आत्महत्या?

Monika Kubasiewicz Death Mystery: प्रसव के दौरान गांव-देहात में महिलाओं की मौत के मामले सामने आते रहते हैं. इस बीच पोलैंड से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां से एक दुखद दुर्घटना में एक युवा मां और उसकी नवजात बेटी की मौत हो गई. पोलैंड की नागरिक मोनिका कुबासीविच (33) और उनकी बेटी के शव 08 मई, 2026 को दोपहर करीब 1 बजे उनके बाथरूम में मिले. यह महिला आयरलैंड के काउंटी टिपररी स्थित कैरिक-ऑन-सुइर में अपने पार्टनर और 2 छोटे बच्चों के साथ रह रही थीं.

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि मोनिका कुबासीविच और उनकी नवजात बच्ची की मौत दोनों के शव मिलने से कई घंटे पहले ही हो चुकी थी. आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंचीं, जहां युवा मां और उनकी नवजात बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया. आयरिश पुलिस को इसमें किसी भी तरह की साजिश का संदेह नहीं है. 08 मई को ही 33 वर्षीय महिला का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया.

उधर, जांच अधिकारियों का मानना ​​है कि बच्ची की मौत उस समय हुई,जब उसकी मां प्रसव पीड़ा से गुज़र रही थी. यह एक ‘दुखद दुर्घटना’ थी. गार्डा (आयरिश पुलिस) के एक प्रवक्ता ने ‘डेली मेल’ को बताया कि गार्डा शुक्रवार (8 मई 2026) को कैरिक-ऑन-सुइर, काउंटी टिपररी स्थित एक घर में मिली एक महिला और एक नवजात बच्ची के शवों से जुड़े सभी हालातों की जांच जारी रखे हुए है.

अगले सप्ताह होगा शिशु का पोस्टमार्टम

यहां पर बता दें कि अब जांच अधिकारियों का कहना है कि महिला का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, लेकिन जांच से जुड़े कारणों (operational reasons) की वजह से इसके नतीजे अभी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं. जांच अधिकारियों का यह भी कहना है कि शिशु का पोस्टमॉर्टम अगले हफ़्ते की शुरुआत में किया जाएगा, जिसके नतीजे ऑपरेशनल कारणों से जारी नहीं किए जाएंगे. इस समय Gardaí की जांच का मुख्य फ़ोकस कोरोनर के लिए एक फ़ाइल तैयार करने पर है.

बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नहीं किया जाएगा सार्वजनिक

पुलिस प्रवक्ता ने पहले कहा था कि ‘Gardaí और आपातकालीन सेवाएं इस शुक्रवार दोपहर (8 मई 2026) को Carrick-on-Suir, Co. Tipperary में एक घर में हुई घटना की जगह पर पहुंचीं. 30 साल की उम्र के आस-पास की एक महिला और एक शिशु को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया. जांच के लिए घटनास्थल को सुरक्षित रखा गया है. एक पोस्टमॉर्टम जांच की जाएगी, जिससे जांच की आगे की दिशा तय होगी.

पहले चलाते थे दुकान, कोरोना के दौरान करनी पड़ी बंद

Irish Mirror की रिपोर्ट के अनुसार, Ms Kubasiewicz लगभग तीन महीने पहले ही अपने पार्टनर और उनके दो बच्चों (जिनकी उम्र चार और तीन साल है) के साथ Co Tipperary के इस घर में रहने आई थीं. वे पहले Clonmel में मिलकर एक दुकान चलाते थे, लेकिन 2020 की शुरुआत में महामारी आने के बाद उन्हें दुकान बंद करनी पड़ी. अपने नए घर में आने से पहले वे आपातकालीन आवास में रह रहे थे.