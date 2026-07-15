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क्या रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करवा सकते हैं पीएम मोदी’ पोलैंड के उपविदेश मंत्री का चौंकाने वाला दावा

पोलिश नेता उपविदेश मंत्री व्लादिस्लाव थियोफिल बार्टोशेवस्की ने कहा कि पीएम मोदी रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अपना प्रभाव डाल सकते हैं.

By: JP Yadav | Published: July 15, 2026 1:36:20 PM IST

क्या रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करवा सकते हैं पीएम मोदी' पोलैंड के उपविदेश मंत्री का चौंकाने वाला दावा
क्या रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करवा सकते हैं पीएम मोदी' पोलैंड के उपविदेश मंत्री का चौंकाने वाला दावा


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को वैश्विक नेता के तौर पर जाना जाता है. उनकी नेतृत्व क्षमता के कायल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई देशों के मुखिया हैं. इस बीच पोलैंड के उपविदेश मंत्री ने PM की तारीफ करते हुए बड़ा और अहम खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में  व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से रोकने में पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. कुल मिलाकर पीएम मोदी ही वह इकलौते वैश्विक नेता थे, जिन्होंने यूक्रेन पर परमाणु हमला करने से रूसी राष्ट्रपति पुतिन को रोका था. 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पोलैंड के उपविदेश मंत्री व्लादिस्लाव थियोफिल बार्टोशेवस्की ने सराहना की है. उन्होंने पीएम मोदी को एक बहुत प्रसिद्ध और सम्मानित वैश्विक राजनेता बताया है. अपनी बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बातों पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ध्यान देते हैं.  प्रेस वार्ता में बार्टोशेवस्की ने एक कहा कि वर्ष 2022 के अंत में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन में सामरिक परमाणु हथियारों (टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स) का इस्तेमाल करने से रोकने में अहम रोल निभाया था. 

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ईरान को लेकर कूटनीतिक समाधान चाहता है पोलैंड

पश्चिम एशिया संघर्ष पर भारत के रुख को सही बताते हुए बार्टोशेवस्की ने कहा कि हम भी पीएम मोदी की तरह ही समझदारी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं. भारत भी खाड़ी देशों से आने वाले तेल और गैस पर बहुत निर्भर है. उन्होंने यह भी कहा कि पोलैंड भी ईरान के संपर्क में है और कूटनीतिक समाधान चाहता है.

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