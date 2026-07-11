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अमेरिकी गर्लफ्रेंड की हत्या कर भागे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

28 साल के जॉर्डन के प्रवासी की तलाश जारी है, जो अपनी 43 साल की अमेरिकी गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद आयरलैंड से भाग गया था. जांच में पता चला कि वह एक फिलिस्तीन-समर्थक विरोध प्रदर्शन में मिला था.

By: JP Yadav | Published: July 11, 2026 4:36:36 PM IST

अमेरिकी गर्लफ्रेंड की हत्या कर भागे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
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पुलिस जॉर्डन के एक प्रवासी की तलाश कर रही है जो अपनी अमेरिकी गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद आयरलैंड से भाग गया था वो दोनों एक फ़िलिस्तीन-समर्थक विरोध प्रदर्शन में मिले थे. आयरिश पुलिस ने 28 साल के अहमद अल-सकर को किल्लार्नी, काउंटी केरी में सोमवार को 43 साल की जेमी कार्नी की हत्या के मामले में ‘महत्वपूर्ण व्यक्ति’ (person of significant interest) बताया है. न्यूयॉर्क की वेस्टचेस्टर काउंटी की रहने वाली कार्नी अगले दिन अपने किराए के घर में मृत पाई गईं, जहां वह अपनी 13 साल की बेटी के साथ रहती थीं. आयरिश मीडिया की खबरों के मुताबिक, उनका शव एक परिवार के सदस्य को रजाई के नीचे मिला. कुछ मीडिया आउटलेट्स का कहना है कि उनकी बेटी ने ही यह भयानक दृश्य देखा था.

जेमी कार्नी की पिटाई की गई थी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेमी कार्नी की बुरी तरह पिटाई की गई थी और उनके सिर पर गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन आयरिश स्टेट पैथोलॉजिस्ट डॉ. लिंडा मुलिगन द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी मौत दम घुटने से हुई थी.

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कहा जाता है कि स्थानीय लोगों ने उनके आलीशान घर में शव मिलने से एक रात पहले ज़ोरदार बहस सुनी थी, जिसकी जांच अब आयरलैंड की पुलिस फोर्स, ‘गार्डा’ (Gardai) कर रही है. अल-सकर और कार्नी (जिनकी पिछली रिलेशनशिप से एक 13 साल की बेटी है) की मुलाकात कार्नी की हत्या से लगभग 18 महीने पहले आयरलैंड में एक फिलिस्तीन-समर्थक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी.

 जेमी कार्नी की तस्वीर उनके बॉयफ्रेंड अहमद अल-सकर के साथ है. पिछले हफ़्ते आयरलैंड में एक अमेरिकी मां की हत्या के मामले में वह ‘अहम व्यक्ति’ (person of significant interest) है. न्यूयॉर्क के वेस्टचेस्टर काउंटी की रहने वाली कार्नी, मंगलवार को किल्लार्नी, काउंटी केरी में अपने घर पर दम घुटने से मृत पाई गईं.

क्या कहा गया है आयरिश रिपोर्टों में

अल-सकर पहली बार 2024 में आयरलैंड आया और उसके कुछ ही समय बाद शरण के लिए आवेदन किया. माना जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवेदन करते समय उसने अपना पासपोर्ट जमा कर दिया था, जैसा कि आयरिश शरण प्रणाली के तहत जरूरी है. हालांकि, आयरिश रिपोर्टों में कहा गया है कि सब्सिडियरी प्रोटेक्शन (सहायक सुरक्षा) मिलने के बाद दस्तावेज़ उसे वापस कर दिया गया था. यह एक कानूनी दर्जा है जो उन लोगों को दिया जाता है जो शरणार्थी के रूप में योग्य नहीं हैं, लेकिन जिन्हें अपने देश वापस भेजे जाने पर गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. इस फ़ैसले का मतलब था कि जब अल-सकर कथित तौर पर आयरलैंड से भागा, तो उसका पासपोर्ट उसके पास था.  

Tags: crime news
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