CCTV Video: पीकर गाड़ी चलाने की इतनी खौफनाक सजा? पुलिस ने कंक्रीट की बेंच पर पटका, आंख फूटी, टूटे दांत, मरणासन्न हुई महिला; CCTV वायरल!

Police Officer Pushes Woman CCTV Video: इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में एक पुलिसकर्मी एक महिला को जेल के अंदर बेरहमी से धक्का देते नजर आता है जिसका नतीजा यह होता है कि महिला बैलेंस नहीं बना पाती और जेल में बनी कंक्रीट की बेंच से जा टकराती है. इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है जिस पर दुनियाभर के X यूजर्स सवाल उठा रहे हैं. पोस्ट के कैप्शन से पता चला है कि महिला को ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में जेल हुई थी. लेकिन इस भयानक लापरवाही में महिला के चेहरे की कई हड्डियां टूट गईं, कई दांत झड़ गए, एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई और चेहरे पर टाइटेनियम प्लेट लगवानी पड़ी.

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. लेकिन बता दें कि वीडियो 2013 का है, लेकिन अब इसका वीडियो सामने आया है, जिसने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल को खड़े कर दिए हैं. हालांकि इस मामले में कोर्ट के फैसले और मुआवजे को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है. लेकिन असल में पुलिसकर्मी ने महिला को बेरहमी से क्यों धकेला? इसके पीछे का कारण हैरान करने वाला है.

महिला को कंक्रीट की बेंच की तरफ धकेला

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर एक मामूली बात पर मामला बिगड़ गया. आरोपी अधिकारी माइकल हार्ट बुकिंग और फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस में मदद कर रहा था, तभी महिला द्वारा कैमरा लेंस की तरफ देखने से मना करने पर वह भड़क उठा. गुस्से में आकर ऑफिसर ने महिला को जोर से धक्का दिया और वह अनपैडेड कंक्रीट बेंच पर जा टकराई.

चेहरे की सर्जी और हमेशा के लिए अंधापन

इस बेरहम हमले की कीमत उस महिला को अपनी सेहत गंवाकर चुकानी पड़ी. कंक्रीट की बेंच पर चेहरा टकराने से कैसड्रा के चेहरे की हड्डियां चकनाचूर हो गईं. उन्हें रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करवानी पड़ी, जिसमें उनके चेहरे में टाइटेनियम चीकबोन यानी प्लेट फिक्स करनी पड़ी. इसके अलावा उनके कई दांत टूट गए और उन्हें एक आंख से परमानेंट विजन लॉस यानी हमेशा के लिए अंधेपन का शिकार होना पड़ा. मेडिकल और फिजिकल ट्रॉमा के इस दर्द ने उनकी पूरी जिंदगी बदलकर रख दी.

In the United States, 47-year-old Cassandra Goldstein was arrested for driving under the influence of alcohol. Police officer Michael Hart slammed her against a concrete bench. The impact resulted in multiple facial fractures, the loss of several teeth, and permanent vision loss in one eye, requiring the implantation of a titanium plate. Officer Hart, who had 19 years of service, was dismissed and sentenced to two years in prison. Following legal proceedings against the police department, Cassandra was awarded $810,000 in compensation. — John F. Kennedy Jr Q (@Real_JFK_Jr_) October 16, 2026

ऑफिसर को हो गई जेल, देना पड़ा भारी-भरकम मुआवजा

इस हाई-प्रोफाइल मामले के सामने आने के बाद कानूनी कार्रवाई तेजी से शुरू हुई. कुक काउंटी स्टेट्स अटॉर्नी अनीता अल्वारेज के नेतृत्व में जांच हुई और आरोपी पुलिस अधिकारी माइकल हार्ट को तुरंत सस्पेंड कर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व पुलिसकर्मी को 2 साल की जेल की सजा दी. वहीं, विक्टिम महिला द्वारा पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ दायर किए गए सिविल लॉसूफ और कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 8 लाख 10 हजार डॉलर यानी लगभग 810,000 USD का भारी-भरकम मुआवजा देने का फैसला सुनाया.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और छिड़ी बहस

आज के समय में जब यह पुराना वीडियो X (पूर्व में ट्विटर) पर दोबारा वायरल हुआ है, तो इंटरनेट यूजर्स एक बार फिर से पुलिस वायलेंस के खिलाफ गुस्से में हैं. लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि कैसे कस्टडी में मौजूद कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाली पुलिस खुद उनकी जान और सेहत की दुश्मन बन जाती है. हालांकि आरोपी अधिकारी को सजा मिल चुकी है और पीड़िता को मुआवजा भी मिल गया है.

ये भी पढ़ें:- Delhi-Dehradun Expressway: आंखें खा गई धोखा! ‘दीवार पर बनी सड़क’ को असली हाईवे समझ बैठा ट्रक ड्राइवर, अगले पल हुआ बड़ा हादसा… वीडियो ने छिड़ी बहस!