Home > विदेश > एयरशो रिहर्सल के दौरान F-16 विमान क्रैश, नाटो पायलट की मौत

एयरशो रिहर्सल के दौरान F-16 विमान क्रैश, नाटो पायलट की मौत

Poland: पोलैंड में एक एयरशो के पूर्वाभ्यास के दौरान एक F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में पोलिश सेना के एक पायलट की मौत हो गई।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 29, 2025 11:53:00 IST

F16 crashes
F16 crashes

Poland F16 crashes: पोलैंड में एक एयरशो के पूर्वाभ्यास के दौरान एक F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में पोलिश सेना के एक पायलट की मौत हो गई। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री व्लादिस्लाव कोसिनियाक-कामिज़ ने दुर्घटना की पुष्टि की और शोक व्यक्त किया। दुर्घटना के बाद, इस सप्ताह आयोजित होने वाला एयरशो राडोम 2025 रद्द कर दिया गया है।

पूर्वाभ्यास कर रहा था विमान

पोलिश वायु सेना का एक F-16 लड़ाकू विमान गुरुवार को मध्य पोलैंड के राडोम में एक एयरशो के लिए पूर्वाभ्यास कर रहा था। विमान ज़मीन पर गिरने से पहले आसमान में कलाबाज़ी कर रहा था। ज़मीन पर गिरते ही यह आग का गोला बन गया। इसके बाद यह रनवे पर कुछ मीटर तक फिसलता रहा।

दुर्घटनास्थल पर पहुँचे उप प्रधानमंत्री व्लादिस्लाव

उप प्रधानमंत्री व्लादिस्लाव दुर्घटनास्थल पर पहुँचे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “विमान दुर्घटना में पोलिश सेना के एक पायलट की मृत्यु हो गई है। एक ऐसा अधिकारी जिसने हमेशा समर्पण और अदम्य साहस के साथ अपने देश की सेवा की। मैं उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। यह वायु सेना और पूरी पोलिश सेना के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।”

अमेरिका छोड़ो…भारत कनाडा ने मिलकर किया ऐसा काम, देख ट्रंप के उड़े होश

नाटो की विशेष इकाई में था पायलट

पायलट नाटो की विशेष इकाई में था। दुर्घटना में किसी भी नागरिक के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। पायलट नाटो की विशेष टाइगर डेमो यूनिट का हिस्सा था। दुर्घटना से पहले वह विमान से बाहर नहीं निकल सका था। पोलैंड ने 2003 में अपना पहला अमेरिकी निर्मित F-16 विमान खरीदा था। F-16 को नाटो की वायु रक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से पोलैंड ने रक्षा उन्नयन और सैन्य खर्च में वृद्धि की है।

‘पधारो मारे देश…’ PM Modi का जापान में देसी स्वागत, वायरल हो रहा है खूबसूरत वीडियो

Tags: Poland
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
एयरशो रिहर्सल के दौरान F-16 विमान क्रैश, नाटो पायलट की मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

एयरशो रिहर्सल के दौरान F-16 विमान क्रैश, नाटो पायलट की मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एयरशो रिहर्सल के दौरान F-16 विमान क्रैश, नाटो पायलट की मौत
एयरशो रिहर्सल के दौरान F-16 विमान क्रैश, नाटो पायलट की मौत
एयरशो रिहर्सल के दौरान F-16 विमान क्रैश, नाटो पायलट की मौत
एयरशो रिहर्सल के दौरान F-16 विमान क्रैश, नाटो पायलट की मौत
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?