PoK में बगावत! कई लोगों की मौत; PM ने कहा- दो हिस्सों में बांटने की तैयारी..

Pok Protest: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले तीन दिनों से अशांति फैली हुई है. पीपुल्स एक्शन कमेटी पर बैन लगने के बाद हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं. पाकिस्तान सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है. हिंसक झड़पों में चार पुलिसवाले और सात आम लोग मारे गए हैं, और 70 लोगों के घायल होने की खबर है.

सरकार ने PoK में इस आंदोलन को बांटने वाला बताया है, जबकि पीपुल्स एक्शन कमेटी का कहना है कि उनकी मांगें जायज़ हैं. सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन सी मांगें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर अशांति भड़क गई है.

PoK के सुलगते विरोध प्रदर्शन

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में सुलगते विरोध प्रदर्शनों की स्क्रिप्ट नौ महीने पहले लिखी गई थी. सितंबर 2025 में, पीपुल्स एक्शन कमेटी ने अपनी कई मांगों को मनवाने के लिए एक विरोध प्रदर्शन किया था. यह विरोध प्रदर्शन करीब एक हफ्ते तक चला था. कमेटी की मुख्य मांग थी कि डिलिमिटेशन प्रोसेस के तहत PoK असेंबली में बाहर से आए कश्मीरियों के लिए रिज़र्व 12 सीटें खत्म कर दी जाएं.

उस समय सरकार और पीपुल्स एक्शन कमेटी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें एक प्रस्ताव पर सहमति बनी थी. लेकिन, अगले नौ महीनों तक सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया. अब PoK में चुनाव का ऐलान हो गया है.

चुनाव का ऐलान होते ही पीपुल्स एक्शन कमेटी के सदस्य सरकार के विरोध में उतर आए. कमेटी ने 9 जून को पूरे PoK में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की थी, लेकिन ऐसा होने से पहले ही पाकिस्तान सरकार ने कमेटी पर बैन लगा दिया.

कमेटी के ज़्यादातर सदस्यों पर टेररिज्म एक्ट के तहत भी बैन लगा दिया गया है. सरकार विरोध प्रदर्शनों को पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रही है ताकि उसके खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी का माहौल न बने.

पीपुल्स एक्शन कमेटी का कहना है कि जब तक 12 पदों के लिए रिज़र्वेशन खत्म नहीं हो जाता, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बिना हिंसा के जारी रहेंगे.

PM ने कहा- दो हिस्सों में बांटने की तैयारी

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और PoK के प्रधानमंत्री फैसल मुमताज राठौर ने विरोध प्रदर्शनों को लेकर एक बयान जारी किया है. फैसल मुमताज के मुताबिक, पीपुल्स एक्शन कमेटी PoK को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी कर रही है. 9 जून को प्रस्तावित प्रदर्शन तो बस एक बहाना है.

फैसल मुमताज का कहना है कि मिले इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक, पीपुल्स एक्शन कमेटी के सदस्य आने वाले दिनों में हिंसा और तोड़-फोड़ फैलाएंगे. इसी को देखते हुए कमेटी पर बैन लगा दिया गया है.

फैसल मुमताज का कहना है कि अगर कमेटी के सदस्य सरकार से बात करने को तैयार हैं, तो वे बात कर सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि कमेटी का मकसद यहां के लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काना है.