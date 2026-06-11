पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगा लाशों का जमावड़ा,पाक सेना ने निहत्थे लोगों पर चलाई गोली; 53 लोगों की मौत

PoK Protest: पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू और कश्मीर (PoK) से एक बार फिर पाकिस्तानी सेना के कत्लेआम की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुबह जब 60,000 से 70,000 प्रदर्शनकारी रावलकोट के ईदगाह मैदान में बैठे थे, तो पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने बिना किसी वॉर्निंग के निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी.

फायरिंग के बाद खेतों से लेकर सड़कों तक, हर जगह खून ही खून दिखाई दे रहा था. आज सोलह लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, और 37 से ज़्यादा घायल हुए हैं क्योंकि पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने AK-47 राइफलों से निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की. शुक्रवार से चल रहे इस कत्लेआम में अब तक 53 आम लोगों की जान जा चुकी है.

लोगों का गुस्सा फूटा

शूटिंग की घटना के बाद, रावलकोट के खाई गाला गांव में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. स्थानीय गांववालों ने बाज़ार बंद कर दिया और महिलाओं और बच्चों के साथ पाकिस्तानी सेना के विरोध में मार्च निकाला. हज़ारों लोगों ने एक साथ नारे लगाए, “यह आतंकवाद पाकिस्तानी सेना कर रही है.” फायरिंग के बाद भी, प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे, और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में डटे हुए हैं और उन्होंने विरोध जारी रखने का ऐलान किया है.

संघर्ष जारी रखने का ऐलान

आंदोलन के मुख्य ऑर्गनाइज़र में से एक, सरदार अमन खान ने फायरिंग के बाद प्रदर्शनकारियों से बात की, और संघर्ष को एक अहम मोड़ पर ले जाने की कसम खाई. उन्होंने चेतावनी दी कि आंदोलन किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा, और अगर प्रदर्शनकारियों पर दोबारा हमला हुआ, तो एक भी हमलावर पीछे नहीं हटेगा. महंगाई से परेशान PoK के लोग मंगलवार से सस्ते आटे, चावल, बिजली और 12 खाली सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर सड़कों पर हैं और हर दिन पाकिस्तानी सेना आम निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर रही है.