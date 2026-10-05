लैब में टूटी ‘टेस्ट ट्यूब’ और पैदा हो गया ‘कोरोना वायरस’ का नया भाई…200 लोग क्वारनटाइन, 1 की मौत! क्या दुनिया पर मंडरा रहा नया खतरा?

Pneumonic Plague Outbreak: क्या दुनिया पर फिर से कहर बरपाएगा कोरोना जैसा कोई नया वायरस? रूस से आई एक डरावनी खबर ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं. रूस के साइबेरिया स्थित इरकुत्स्क (Irkutsk) क्षेत्र में एक लैब वर्कर की रहस्यमयी और दर्दनाक मौत के बाद हड़कंप मच गया है. जांच में एक खतरनाक वायरस की पुष्टि हुई है जो कोरोना की तरह ही घातक और जानलेवा बताया जा रहा है. इस वायरस के खतरे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी चपेट में आने वाले 200 लोगों को क्वारनटाइम किया जा चुका है जबकि एक की मौत की खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला रिसर्चर की मौत खतरनाक न्यूमोनिया (pneumonia) और ‘प्लैग’ (plague) जैसी जानलेवा बीमारी के संक्रमण से होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि रूसी अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर इसे अभी ‘अज्ञात कारण वाला न्यूमोनिया’ करार दिया है.

बताया जा रहा है कि लैब में काम करने के दौरान टेस्ट ट्यूब टूटने से यह खतरनाक बैक्टीरिया फैला था. हालात की गंभीरता को देखते हुए करीब 200 लोगों को मेडिकल ऑब्जर्वेशन और क्वारनटाइन में रखा गया है, जिनमें से 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है. इस सनसनीखेज घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन से लेकर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों तक की नजरें रूस पर टिकी हुई हैं.

लैब में टूटी टेस्ट ट्यूब, फिर शुरू हुआ खौफ

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इरकुत्स्क एंटी-प्लैग रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने वाली 27-28 साल की एक महिला रिसर्चर लैब में सैंपल कलेक्ट कर रही थी. इसी दौरान गलती से लाइव बैक्टीरिया वाली टेस्ट ट्यूब टूट गई, जिसके संपर्क में आने से वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई. उसे गंभीर न्यूमोनिया के लक्षणों के साथ अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

हालांकि रूसी वॉचडॉग ‘रोसपोट्रेबनादज़ोर’ (Rospotrebnadzor) ने आधिकारिक तौर पर इसे प्लेग मानने से इंकार करते हुए ‘अनजान एटिओलॉजी का न्यूमोनिया’ बताया है, लेकिन स्थानीय नेताओं और मीडिया रिपोर्ट्स ने इसे जानलेवा प्लेग से जुड़ा मामला बताया है.

शेलेखोव शहर क्वारनटाइन, 200 लोग मेडिकल ऑब्जर्वेशन में

घटना के बाद रूस के शेलेखोव (Shelekhov) इलाके में भारी प्रशासनिक खलबली मच गई है. एहतियात के तौर पर शेलेखोव जिला अस्पताल को पूरी तरह से क्वारनटाइन कर दिया गया है. महिला के संपर्क में आए कम से कम 197 लोगों को चिन्हित कर मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है.

गनीमत यह है कि फिलहाल इन सभी कॉन्टैक्ट्स की कोरोना या अन्य रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखे हैं. इसके अलावा, आस-पास के एल्युमिनियम प्लांट के कर्मचारियों को मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं और शहर में होने वाले पब्लिक इवेंट्स रद्द कर दिए गए हैं.

क्या है न्यूमोनिक प्लेग और क्यों डरी हुई है दुनिया?

मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार, न्यूमोनिक प्लेग ‘येर्सिनिया पेस्टिस’ (Yersinia pestis) बैक्टीरिया से फैलने वाला एक बेहद घातक रूप है. बूबोनिक प्लेग के विपरीत, जो चूहों या पिस्सू के काटने से फैलता है, न्यूमोनिक प्लेग सीधे फेफड़ों को प्रभावित करता है और खांसने या सांस की बूंदों (respiratory droplets) के जरिए इंसान से इंसान में बहुत तेजी से फैल सकता है.



इसमें तेज बुखार, सिरदर्द, सांस लेने में तकलीफ और खून या पानी वाला कफ जैसे लक्षण तेजी से उभरते हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि शुरुआती स्टेज में एंटीबायोटिक्स (antibiotics) के जरिए इसका इलाज संभव है.

अमेरिका और ग्लोबल एजेंसियों की कड़ी नजर

रूस में घटी इस रहस्यमयी और खतरनाक घटना पर अब अमेरिका समेत कई देशों की खुफिया और स्वास्थ्य एजेंसियां पैनी नजर रख रही हैं. यूएस स्टेट डिपार्टमेंट (US State Department) और CDC इस स्थिति पर लगातार अपडेट ले रहे हैं.

अमेरिकी अधिकारियों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि वे मॉस्को में स्थित अपनी एंबेसी और स्थानीय डिप्लोमैट्स के संपर्क में हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस वायरस या बैक्टीरिया का दायरा कितना बड़ा है और क्या इससे दुनिया भर के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा हो सकता है.

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