पीएम मोदी को मिला स्वीडन का सबसे बड़ा सम्मान, ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस’ से नवाजा

PM Modi Sweden visit: स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को ‘रॉयल ​​ऑर्डर ऑफ़ द पोलर स्टार, कमांडर ग्रैंड क्रॉस’ से सम्मानित किया है. यह किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है. यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है.

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, ‘रॉयल ​​ऑर्डर ऑफ़ द पोलर स्टार’ की स्थापना 1748 में हुई थी, और इसका उद्देश्य स्वीडन के हित में किए गए व्यक्तिगत प्रयासों को मान्यता देना है. विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में, साथ ही सार्वजनिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के सफल निर्वहन के लिए.

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चर्चा के मुख्य बिंदु

इससे पहले, PM मोदी ने अपने स्वीडिश समकक्ष, उल्फ़ क्रिस्टरसन के साथ व्यापक बातचीत की, जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया. स्वीडिश प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने PM मोदी का विशेष स्वागत किया, जो दो दिवसीय यात्रा के लिए स्वीडन पहुंचे थे.

PM मोदी ने इससे पहले 2018 में पहले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वीडन का दौरा किया था. प्रतिनिधिमंडल-स्तरीय वार्ता के दौरान, दोनों पक्षों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए रास्ते तलाशे.

2025 में, दोनों देशों के बीच व्यापार का मूल्य US$ 7.75 बिलियन तक पहुंच गया. चर्चाओं के दौरान, दोनों पक्षों ने हरित संक्रमण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और लोगों से लोगों के बीच संबंधों जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया.

स्वीडिश वायु सेना के जेट विमानों द्वारा पीएम मोदी को हवाई सुरक्षा प्रदान की गई

इस यूरोपीय राष्ट्र के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर, प्रधानमंत्री मोदी के विमान को स्वीडिश वायु सेना के जेट विमानों द्वारा हवाई सुरक्षा प्रदान की गई. हवाई अड्डे पर, उन्हें अपने स्वीडिश समकक्ष, क्रिस्टरसन से गर्मजोशी भरा स्वागत मिला. गोटेबोर्ग पहुंचने के तुरंत बाद, PM मोदी ने भारतीय प्रवासियों के सदस्यों से मुलाकात की. उनका स्वागत संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ किया गया, जिसमें स्वीडिश ओपेरा गायिका शार्लोटा हुल्ड्ट द्वारा भजन ‘वैष्णव जन तो’ की प्रस्तुति, और लीला अकादमी के छात्रों द्वारा एक मनमोहक भरतनाट्यम प्रस्तुति शामिल थी. स्वागत समारोह के दौरान, जो प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन की उपस्थिति में आयोजित किया गया था, बंगाली संस्कृति का एक शानदार प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया. सोशल मीडिया पर, PM मोदी ने टिप्पणी की कि बंगाली संस्कृति दुनिया भर में लोकप्रिय है, और स्वीडन भी इसका अपवाद नहीं है.