साइप्रस में पीएम मोदी ने किया बड़ा खेला, एक वार से Turkey का किया काम तमाम…Video देख एर्दोगन की उड़ जाएगी नींद

PM Modi Cyprus Visit : भारत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान साइप्रस की “स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता” का जोरदार समर्थन किया – इस कदम को व्यापक रूप से तुर्की के लिए एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जो द्वीप राष्ट्र के हिस्से पर दावा करता है।

पीएम मोदी ने राजधानी शहर निकोसिया का दौरा किया, जो भी विभाजित है, और तुर्की-नियंत्रित उत्तर के झंडे की पृष्ठभूमि के खिलाफ फोटो खिंचवाया गया, एक ऐसा क्षण जिसे एक सूक्ष्म लेकिन दृढ़ भू-राजनीतिक संकेत के रूप में व्याख्या किया जा सकता है।

यह इशारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए गए समर्थन और राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन द्वारा कश्मीर पर बार-बार की गई टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में आया है, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया है।

साइप्रस 1974 से विभाजित है जब तुर्की ने द्वीप पर आक्रमण किया था। साइप्रस का उत्तरी भाग तुर्की के नियंत्रण में है और इसे केवल अंकारा द्वारा तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस के रूप में मान्यता दी गई है। शेष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय – जिसमें भारत भी शामिल है। साइप्रस गणराज्य को मान्यता देता है और पूरे द्वीप पर इसकी संप्रभुता का समर्थन करता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीन लाइन का दौरा किया, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियंत्रित, 180 किलोमीटर लंबा विसैन्यीकृत बफर ज़ोन है जो दोनों भागों को अलग करता है। ग्रीन लाइन पर साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (UNFICYP) द्वारा गश्त की जाती है, ताकि किसी भी संभावित स्थिति को रोका जा सके।

#WATCH | The Cypriot President Nikos Christodoulides and Prime Minister Modi viewed the mountains near Nicosia, which are under Turkish occupation, and engraved on the mountains are words which remind the Cypriots that a large part of their country has been under occupation since… pic.twitter.com/xq6y7x2hwm

— ANI (@ANI) June 16, 2025