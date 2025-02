नई दिल्ली. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुप्रतीक्षित मुलाकात हो गई. इस मुलाकात के दौरान देश दुनिया के तमाम मुद्दों पर बात हुई जिसमें आतंकवाद से लड़ने, व्यापार बढ़ाने, भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने, एशिया पैसिफिक की चुनौतियों से निपटने के साथ 2030 तक दोनों देशों का व्यापार बढ़ाकर दोगुना करने पर सहमति बनी. इस बैठक के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसका ऐलान किया.

MAGA & MIGA से बनाएंगे मेगा स्पिरिट

पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस की जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि 2030 तक दोनों देश मिलकर व्यापार को दोगुना करेंगे. ट्रंप ने मोदी को अपने से बेहतर नेगोशिएटर बताया जिससे जाहिर होता है कि यह डील इतनी आसान नहीं थी. दोनों नेताओं की जमकर बार्गेनिंग हुई. PM मोदी ने कहा कि अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के लक्ष्य, Make America Great Again, यानी ‘MAGA’ से परिचित हैं. भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर हैं. यहां की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब Make India Great Again, यानी ‘MIGA’ है. जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करेंगे तो ‘MAGA’ और ‘MIGA’, मिलकर बन जाएगा ‘MEGA Partnership for prosperity.’ और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देगी.



आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत

पीएम मोदी ने कहा कि 26/11 के आतंकवादी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण संबंधी निर्णय के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभारी हूं. हमारी अदालतें उसे न्याय के कटघरे में लाएंगी. आतंकवाद से लड़ने में हम सहयोग करेंगे. इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है. पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि इन्होंने अमेरिका-भारत संबंधों को जीवंत बनाया है.

500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाएंगे व्यापार



पीएम मोदी ने कहा कि हमने दोनों देशों का व्यापार दोगुने से भी ज्यादा 500 बिलियन डॉलर तक ले जाने का फैसला किया है. हमारी टीमें पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए काम करेंगी. अमेरिका में भारतीय समुदाय हमारे संबंधों में महत्वपूर्ण कड़ी है. संबंधों को बढ़ाने के लिए, हम जल्द ही लॉस एंजिल्स और बोस्टन में भारत के वाणिज्य दूतावास स्थापित करेंगे. ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी ने हाल ही में भारत के अनुचित टैरिफ में कटौती की घोषणा की है. भारत के साथ अमेरिकी व्यापार घाटा लगभग 100 बिलियन डॉलर है और प्रधानमंत्री से बात हुई है कि लंबे समय से टैरिफ में चल रही असमानताओं को दूर करेंगे. भारत ने अभी हाल में अनुचित टैरिफ में कटौती की घोषणा की है. हम वास्तव में एक समान खेल का मैदान चाहते हैं.

इन मुद्दों पर बनी सहमति

-भारत और अमेरिका बड़े व्यापार मार्ग (ट्रेड रूट) के लिए मिलकर काम करेंगे. ट्रंप के अनुसार दुनिया के सबसे महान ट्रेड रूट में से IMEC (भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक होगा. यह भारत से इजरायल से इटली और आगे अमेरिका तक चलेगा. यह भागीदार देशों को सड़क, रेलवे और समुद्र के नीचे चलने वाले केबल से जोड़ेगा. इस बार हम भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाएंगे.

-इस साल से अमेरिका भारत में सैन्य बिक्री को बढ़ाएगा. भारत को F35, स्टील्थ लड़ाकू विमान देने का रास्ता बनाएंगे.

-पीएम मोदी ने भी साफ कहा है कि अगर कोई भारतीय अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा है तो भारत उसे वापस लेने को तैयार है.

-अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत भेजा जाएगा.

