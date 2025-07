PM Modi UK Visit: लंदन में पीएम मोदी का हुआ ऐसा स्वागत, देख तिलमिला गए भारत के दुश्मन

PM Modi UK Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन पहुँचे। पीएम मोदी के ब्रिटेन पहुँचने से प्रवासी भारतीयों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस यात्रा से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध और मज़बूत होंगे। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न सिर्फ़ भारतीय समुदाय के लिए, बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी दोनों देशों के लिए अहम है। वजह यह है कि पीएम मोदी की मौजूदगी में भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं। इतना ही नहीं, इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी किंग चार्ल्स तृतीय और अपने ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टारमर से भी मुलाक़ात करेंगे।

पीएम मोदी की ब्रिटेन यात्रा को लेकर लंदन में रहने वाली प्रवासी भारतीय समुदाय की सदस्य गायत्री लोखंडे ने कहा कि हम प्रधानमंत्री से मिलकर बहुत खुश हैं। मैं उनसे पहले ओडिशा में प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में मिल चुकी हूँ। यह मेरा दूसरा मुलाक़ात है। उन्होंने कहा कि मैं ‘भारत को जानो’ क्विज़ की विजेता हूँ। हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ पीएम के व्यापार समझौते का इंतज़ार कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। लंदन में एक नृत्य समूह असम का पारंपरिक बिहू नृत्य प्रस्तुत करेगा, जो पीएम मोदी के स्वागत का हिस्सा होगा। इस प्रस्तुति को लेकर कलाकारों में काफी उत्साह और गर्व देखा जा रहा है। इस नृत्य समूह की सदस्य मधुस्मिता बोरगोहेन ने कहा कि मैं असम से हूँ और पिछले 12 वर्षों से यूके में रह रही हूँ। आज मुझे पीएम मोदी को सामने से देखने का मौका मिल रहा है, इससे ज़्यादा खुशी मैं बयां नहीं कर सकती। आज हम बिहू नृत्य प्रस्तुत करेंगे।

Touched by the warm welcome from the Indian community in the UK. Their affection and passion towards India’s progress is truly heartening. pic.twitter.com/YRdLcNTWSS

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2025