PM Modi-Trump Meeting: G-7 में हुई PM मोदी और ट्रंप की मुलाकात, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, ‘मोदी के रहते अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका करेगा मदद’

PM Modi and USA President Trump Bilateral Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान, पीएम मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, जो वैश्विक नाविकों का 10 प्रतिशत हैं, और इसके महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि मोदी एक बेहद मजबूत नेता हैं और बातचीत के दौरान बहुत सख्त रुख अपनाते हैं. ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शांत दिखाई देते हैं, लेकिन बातचीत और समझौते के मामले में बेहद सख्त हैं.

इससे पहले मंगलवार को, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प ने फ्रांस के एवियन में जी7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र के दौरान मुलाकात की और एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं. इसके अलावा दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी आयोजित हुई.

भारत की मदद करेगा अमेरिका

द्विपक्षीय बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की. उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारत पर कोई हमला होता है तो अमेरिका मदद के लिए खड़ा रहेगा. इस मुलाकात के दौरान, पीएम मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया, जो वैश्विक नाविकों का 10 प्रतिशत हैं, और इसके महत्व पर जोर दिया.

#WATCH | Evian, France: US President Donald Trump says, “We had a great visit last time in India. We opened up that new stadium, and I think there were 3000-4000 people. It seated about 150,000, and there were 250,000 outside, and there were 100,000 on the grass… I don’t know… pic.twitter.com/SypK1fRK0j — ANI (@ANI) June 17, 2026

भागीदार देश के रूप में शामिल भारत

भारत को 15 से 17 जून तक आयोजित होने वाले 52वें जी7 शिखर सम्मेलन में भागीदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया है. शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भारत और वैश्विक दक्षिण के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विश्व नेताओं के साथ चर्चा करेंगे. यह जी7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी होगी और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार सातवीं भागीदारी होगी.