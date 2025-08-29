‘पधारो मारे देश…’ PM Modi का जापान में देसी स्वागत, वायरल हो रहा है खूबसूरत वीडियो

Pm modi japan visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान पहुँच गए हैं। प्रधानमंत्री दो दिवसीय जापान दौरे पर हैं। जापान पहुँचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय अंदाज में स्वागत किया गया। जिसे देख हर कोई हैरान रह गया।

वायरल हो रहा है वीडियो

पीएम मोदी के स्वागत का खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तीन महिलाएं राजस्थान के मारवाड़ी पोशाक में दिख रही हैं। वो ‘पधारो मारे देश…’ बोलते हुई भारतीय पीएम का स्वागत करते हुए नजर आ रही हैं। इसके बाद पीएम मोदी उनसे हिंन्दी में बात करते हुए दिख रहे हैं।

देखें वीडियो

#WATCH | Tokyo, Japan | Japanese nationals dressed up in Rajasthani attire, welcomed PM Narendra Modi in a traditional way, and by singing a bhajan. pic.twitter.com/ujpJHA5saI — ANI (@ANI) August 29, 2025

रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कही ये बात

प्रधानमंत्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा था कि मुझे विश्वास है कि जापान और चीन की मेरी यात्राएँ न केवल भारत के राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को मज़बूत करेंगी, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी। 29-30 अगस्त को अपनी जापान यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के पहले दिन होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में, जापान द्वारा भारत में अपने निवेश को दोगुना करने की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। साथ ही, दोनों देशों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

जापान रवाना होने से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को एक नई दिशा देनी होगी। पिछले 11 वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति हुई है। हम न केवल आर्थिक और निवेश सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सेमीकंडक्टर और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भी साथ मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह यात्रा भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को और मज़बूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगी।

SCO में लेंगे भाग

यात्रा के दूसरे चरण के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के शहर तियानजिन जाएँगे। उन्होंने कहा कि मैं इस शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए उत्साहित हूँ। रविवार को उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होने की संभावना है, जहाँ दोनों नेता पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के बाद उत्पन्न तनाव को कम करने और द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के उपायों पर चर्चा कर सकते हैं।