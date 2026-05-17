PM Modi Sweden Visit: पीएम मोदी के स्वागत में आसमान में उतरे ग्रिपेन फाइटर जेट, स्वीडन ने दिया खास सम्मान

PM Modi Sweden Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के तीसरे चरण में हैं, और 17 तथा 18 मई को स्वीडन की दो-दिवसीय यात्रा पर हैं. रविवार को गोथेनबर्ग में प्रधानमंत्री का विमान उतरने से पहले, जब विमान स्वीडन के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, तो ग्रिपेन लड़ाकू विमानों ने PM मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया.

प्रधानमंत्री, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के न्योते पर स्वीडन के दौरे पर हैं. यह PM मोदी के पांच देशों के दौरे का तीसरा पड़ाव है. उन्होंने पहले ही संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड्स का दौरा कर चुके हैं. अब वे स्वीडन में हैं, और इसके बाद नॉर्वे और इटली जाएंगे.

UAE में भी पीएम मोदी को मिला था एस्कॉर्ट

UAE में भी, अबू धाबी पहुंचने से कुछ ही देर पहले, BJP ने एक वीडियो शेयर किया था. इसमें दावा किया गया था कि UAE के एयरस्पेस में घुसते ही उनके विमान को F-16 लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया था. बाद में PM मोदी ने इस सम्मान के लिए UAE के नेताओं का शुक्रिया अदा किया.

BJP के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने PM मोदी के विमान को एस्कॉर्ट करते लड़ाकू विमानों का एक वीडियो क्लिप शेयर किया. उन्होंने इसे भारत और UAE के नेतृत्व के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी, भरोसे और आपसी गर्मजोशी का प्रतीक” बताया.

ग्रिपेन लड़ाकू विमान क्या हैं?

ग्रिपेन लड़ाकू विमानों को भविष्य के उन्नत खतरों का मुकाबला करने और उन्हें हराने के लिए विकसित किया गया है. इसमें गोलाकार कवरेज वाली उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता और उच्च सुरक्षा के लिए नवीनतम AESA तकनीक मौजूद है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस एक सहज HMC भी है, जो पायलट को तुरंत और सही फैसले लेने में मदद करता है. इसके निर्माता साब (Saab) ने बताया कि ग्रिपेन E में अत्याधुनिक तकनीकें, नवीनतम सिस्टम, सेंसर, हथियार और पॉड्स शामिल हैं. ये युद्ध के दौरान बढ़त सुनिश्चित करते हैं और बेहद चुनौतीपूर्ण माहौल में भी हवाई श्रेष्ठता प्रदान करते हैं.

#WATCH | Swedish Gripen fighter jets escort PM Narendra Modi’s plane as he enters Sweden PM Modi is visiting Gothenburg, Sweden, on May 17-18 at the invitation of Swedish Prime Minister Ulf Kristersson. pic.twitter.com/m2Rgoxg3x8 — ANI (@ANI) May 17, 2026

अपने शक्तिशाली इंजन की बदौलत, इसकी मारक क्षमता (range) बहुत ज़्यादा है. साथ ही, यह अपने दस हार्ड-पॉइंट्स की मदद से भारी-भरकम पेलोड ले जाने में भी सक्षम है. साब ने बताया कि इसमें एक नया AESA-रडार, इन्फ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम (IRST), और बेहद उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर व संचार प्रणालियां भी मौजूद हैं.