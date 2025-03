सुनीता विलियम्स को पीएम मोदी ने भेजा पत्र, बोले बेशक आप हजारों मील दूर लेकिन दिल के करीब!

नई दिल्ली: भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर का अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौट रहा है. नौ महीने से अधिक समय तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर रहने के बाद यह जोड़ी स्पेसएक्स क्रू कैप्सूल के जरिए धरती पर वापसी कर रही है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा ‘भले ही आप हजारों मील दूर हों लेकिन आप हमारे दिल के करीब हैं.’ नासा ने लैंडिंग के लिए मौसम अनुकूल होने की पुष्टि की है और सुनीता बुधवार सुबह भारतीय समयानुसार 3:30 बजे धरती पर कदम रखेंगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो के माध्यम से सुनीता तक यह पत्र पहुंचाया. पत्र में उन्होंने सुनीता की शक्ति और समर्पण की सराहना की साथ ही उनकी सुरक्षित वापसी की कामना की. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर लिखा ‘जहां पूरी दुनिया सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रही है वहीं पीएम मोदी ने भारत की इस बेटी के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं.’ यह पत्र 1.4 अरब भारतीयों के गौरव का प्रतीक है. कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मैसिमिनो से मुलाकात की थी और उनसे अनुरोध किया था कि यह संदेश सुनीता तक जरूर पहुंचे.

As the whole world waits, with abated breath, for the safe return of Sunita Williams, this is how PM Sh @narendramodi expressed his concern for this daughter of India.

“Even though you are thousands of miles away, you remain close to our hearts,” says PM Sh Narendra Modi’s… pic.twitter.com/MpsEyxAOU9

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) March 18, 2025